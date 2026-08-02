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PSV – AZ Alkmaar, în Supercupa Olandei (LIVE VIDEO, 19:00, AntenaPLAY). Dennis Man poate cuceri un nou trofeu

Andrei Nicolae Publicat: 2 august 2026, 12:07

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PSV – AZ Alkmaar, în Supercupa Olandei (LIVE VIDEO, 19:00, AntenaPLAY). Dennis Man poate cuceri un nou trofeu

Dennis Man și Ivan Perisic, după un gol marcat / Profimedia

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PSV Eindhoven și AZ Alkmaar se întâlnesc în această seară în partida care deschide noul sezon din fotbalul olandez. Pe Philips Stadium, arena echipei pentru care evoluează Dennis Man, cele două se vor lupta pentru Supercupa Olandei, sau Johan Cruyff Schaal, așa cum e numită autohton.

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Meciul va avea loc de la ora 19:00 și va fi transmis în AntenaPLAY. Duelul poate fi urmărit și în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

PSV – AZ Alkmaar (LIVE VIDEO, 19:00, AntenaPLAY). Echipele probabile

Sezonul trecut, PSV a câștigat campionatul la pas, obținând al 27-lea titlu din istoria clubului. Formația condusă de Peter Bosz a terminat la 19 puncte deasupra ocupantei locului secund, Feyenoord. În 34 de meciuri, PSV a adunat 27 de victorii, trei remize și patru eșecuri.

De cealaltă parte, AZ Alkmaar a avut câștig de cauză în Cupa Olandei, trecând rând pe rând de PEC Zwolle, Ajax (cu un scor uluitor de 6-0), FC Twente, Telstar și învingând în marea finală pe NEC Nijmegen, echipa care în semifinale a trecut de PSV. În ultimul act, trupa care e pregătită de Lee-Roy Echteld nu a avut emoții, câștigând cu 5-1 și obținând al cincilea astfel de trofeu din palmares.

Sezonul trecut, PSV a avut câștig de cauză în ambele partide contra lui Alkmaar. În tur, scorul a fost 5-1, iar în retur, pe teren propriu, 2-1.

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Partida din Olanda va reprezenta un prilej pentru Dennis Man să câștige un nou trofeu alături de PSV, după sezonul trecut în care a luat campionatul. În stagiunea precedentă, extrema dreaptă a marcat 11 goluri și a oferit șapte pase decisive în 35 de meciuri.

Echipele probabile la PSV Eindhoven – AZ Alkmaar

PSV: Kovar – Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Fernandez – Junior, Veerman – Man, Mijnans, Van Bommel – Plea;

AZ Alkmaar: De Busser – Dijkstra, Goes, Schouten, Chavez – Koopmeiners, Clasie – Patati, Smit, Daal – Parrott;

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