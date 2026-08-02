Echipa la care ar putea să ajungă Dennis Politic după ce a fost refuzat de Dinamo

Dennis Politic se află tot mai aproape de plecarea de la FCSB, după ce a ieșit din planurile echipei în actuala perioadă de transferuri, iar Gigi Becali a recunoscut public că nu-l mai vrea pe jucător.
Extrema în vârstă de 26 de ani ar putea ajunge în campionatul Greciei, acolo unde Panetolikos și-a manifestat din nou interesul pentru serviciile sale.
Dennis Politic ar putea să fie adversarul lui Elias Charalambous în Grecia
Formația elenă a încercat să îl transfere și în perioada de mercato din iarnă, însă negocierile s-au blocat din cauza pretențiilor financiare ale lui Gigi Becali. La acel moment, FCSB solicita aproximativ un milion de euro pentru un transfer definitiv și nu accepta varianta unui împrumut cu opțiune de cumpărare.
Între timp, situația s-a schimbat radical. Potrivit informațiilor apărute, conducerea campioanei României ar fi dispusă acum să renunțe la Dennis Politic pentru o sumă cuprinsă între 200.000 și 300.000 de euro, valoare care se încadrează în posibilitățile financiare ale clubului grec.
Deși a reușit să înscrie în victoria cu Csikszereda, evoluțiile lui Politic nu l-au convins pe patronul FCSB. Jucătorul a fost criticat pentru numărul mare de mingi pierdute și pentru implicarea redusă în duelurile de pe teren, iar șansele de a rămâne în lot par din ce în ce mai mici.
Politic a mai fost dorit în Grecia
În acest moment, nu există confirmarea reluării oficiale a negocierilor dintre Panetolikos și FCSB. Totuși, reducerea considerabilă a prețului de transfer face ca mutarea să fie mult mai accesibilă pentru formația din Grecia, care ar putea reveni la masa tratativelor în perioada următoare.
Transferat cu așteptări mari la FCSB, Dennis Politic nu a reușit să se impună ca titular incontestabil. Concurența din lot și evoluțiile oscilante au făcut ca fotbalistul să piardă teren, iar o schimbare de club ar putea reprezenta șansa unui nou început în cariera sa.
Dacă negocierile se vor concretiza, Panetolikos ar deveni următoarea destinație pentru Dennis Politic, iar FCSB s-ar despărți de unul dintre jucătorii care nu au reușit să confirme pe deplin după transferul în tricoul roș-albastru. Următoarele săptămâni sunt așteptate să fie decisive pentru viitorul fotbalistului.
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