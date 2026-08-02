Echipa la care ar putea să ajungă Dennis Politic după ce a fost refuzat de Dinamo

Dennis Politic se află tot mai aproape de plecarea de la FCSB, după ce a ieșit din planurile echipei în actuala perioadă de transferuri, iar Gigi Becali a recunoscut public că nu-l mai vrea pe jucător.

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Extrema în vârstă de 26 de ani ar putea ajunge în campionatul Greciei, acolo unde Panetolikos și-a manifestat din nou interesul pentru serviciile sale.

Dennis Politic ar putea să fie adversarul lui Elias Charalambous în Grecia

Formația elenă a încercat să îl transfere și în perioada de mercato din iarnă, însă negocierile s-au blocat din cauza pretențiilor financiare ale lui Gigi Becali. La acel moment, FCSB solicita aproximativ un milion de euro pentru un transfer definitiv și nu accepta varianta unui împrumut cu opțiune de cumpărare.

Între timp, situația s-a schimbat radical. Potrivit informațiilor apărute, conducerea campioanei României ar fi dispusă acum să renunțe la Dennis Politic pentru o sumă cuprinsă între 200.000 și 300.000 de euro, valoare care se încadrează în posibilitățile financiare ale clubului grec.

Deși a reușit să înscrie în victoria cu Csikszereda, evoluțiile lui Politic nu l-au convins pe patronul FCSB. Jucătorul a fost criticat pentru numărul mare de mingi pierdute și pentru implicarea redusă în duelurile de pe teren, iar șansele de a rămâne în lot par din ce în ce mai mici.