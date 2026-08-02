„Se vede că e fotbalist”. Noul transfer de la Universitatea Craiova care l-a cucerit pe Florin Prunea

Florin Prunea a analizat din studio victoria fulminantă a Universității Craiova contra Petrolului și a avut un remarcat din tabăra oltenilor. Simon Elisor, atacantul transferat de trupa din Bănie pe 1,5 milioane de euro, a fost omul lăudat de fostul component al „Generației de Aur”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Universitatea Craiova a învins-o fără drept de apel pe Petrolul pe „Ion Oblemenco”, scor 4-0, la capătul unei partide în care oltenii nu au avut nicio emoție. Steven Nsimba a reușit o „dublă”, înscriind și cel mai rapid gol de până acum în campionat, iar pe lista marcatorilor și-au mai trecut numele Ștefan Baiaram și Simon Elisor.

Elisor, jucătorul remarcat de Prunea după Craiova – Petrolul 4-0

Jucătorul care a dus scorul la 4-0 în confruntarea din Bănie, Elisor, a fost remarcat de Florin Prunea după meci. Fostul portar a remarcat calitatea atacantului francez și a spus că acesta va ajunge la un nivel foarte bun atunci când va avea și condiția fizică necesară.

„Se vede că e fotbalist, se vede că are calitate. Știe mult cu mingea. Când o să fie pregătit fizic, cred că va fi mai bine„, a spus fostul portar, potrivit digisport.ro.

Simon Elisor a venit în această vară la Craiova, după ce clubul l-a transferat pe 1,5 milioane de euro de la Famalicao, din prima ligă a Portugaliei. Francezul de 27 de ani a înscris până acum de două ori pentru alb-albaștri, o dată cu UTA în prima etapă și sâmbătă cu Petrolul.