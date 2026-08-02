Englezii, verdict fără dubii după debutul lui Andrei Coubiș la Lincoln City: „Actorul principal”

După doar jumătate de sezon în tricoul celor de la Universitatea Cluj, Andrei Coubiș a făcut pasul către liga secundă a Angliei, fiind transferat în schimbul a trei milioane de euro de către Lincoln City.
Stoperul român a debutat în victoria echipei sale în fața celor de la Doncaster, scor 1-0, însă evoluția sa i-a impresionat pe jurnaliștii englezi.
Andrei Coubiș, debut în Doncaster – Lincoln City
Transferat în liga a doua a Angliei după o jumătate de sezon de excepție la Universitatea Cluj, Andrei Coubiș și-a făcut debutul sâmbătă într-un joc amical pentru noua sa echipă.
Stoperul a evoluat timp de 83 de minute în victoria contra celor de la Doncaster, prestația sa fiind remarcată de către jurnaliștii englezi, care l-au descris în câteva cuvinte.
„Coubiș a avut prima contribuție semnificativă în minutul 13, când l-a deposedat pe Hutchinson într-o zonă periculoasă. Apoi, și-a arătat abilitatea de a bate auturi lung și a trimis mingea cu ușurință până în zona punctului cu var, deși Doncaster a reușit să înlăture pericolul.
Hutchinson a avut apoi un șut blocat de Coubiș. În minutul 83, Coubiș a fost înlocuit cu Fifield. Coubiș a fost actorul principal al lui Lincoln”, au scris englezii de la Stacey West.
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