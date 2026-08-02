„Nu știu cum a reușit”. Louis Munteanu, assist uluitor în MLS. Comentatorilor nu le-a venit să creadă

Louis Munteanu, fostul atacant de la CFR Cluj, a ieșit în evidență în confruntarea din MLS dintre DC United și Nashville SC. Internaționalul român a reușit o pasă decisivă surprinzătoare în meciul care s-a încheiat cu scorul de 2-2.
Munteanu nu mai avea o contribuție decisivă la un gol al lui DC United de la finalul lunii mai, însă acest lucru s-a schimbat odată cu un meci disputat în noaptea de sâmbătă spre duminică în MLS. Echipa atacantului român a dat pe teren propriu peste liderul Conferinței de Est, Nashville SC, iar duelul a fost unul spectaculos.
Louis Munteanu, assist de nicăieri pentru DC United. Ce a reușit să facă românul
Oaspeții au deschis scorul în minutul 32, iar pe finalul primei reprize au mai punctat o dată, iar scorul la pauză era 2-0. Cu toate acestea, Munteanu și colegii săi nu s-au lăsat mai prejos și au ripostat în partea a doua.
Prima dată, elvețianul Silvan Hefti a redus din diferență în urma unui corner în minutul 56. Cu un sfert de oră înainte de final, DC United a dat lovitura și a restabilit egalitatea, la capătul unei faze în care Munteanu s-a numărat printre protagoniști.
Românul a primit o pasă la marginea careului, a fost incomodat și a căzut pe gazon, mingea ricoșând dintr-un adversar înapoi la el. Într-o fracțiune de secundă, Munteanu a avut reflexul de a lovi mingea cu călcâiul în timp ce era întins pe gazon și l-a găsit pe israelianul Tai Baribo, care a restabilit egalitatea.
TAKE A BOW #9 pic.twitter.com/FEajo1PqZ0
— D.C. United (@dcunited) August 2, 2026
„Nu știu cum a reușit asta„, a fost reacția uneia dintre persoanele care comentau meciul.
Duelul s-a încheiat cu scorul de 2-2, echipa românului menținându-se pe locul 9 în Conferința de Est din MLS, cu 23 de puncte. De cealaltă parte, Nashville rămâne pe prima poziție, cu 40 de puncte.
- ”Cutremur” în fruntea FIFA! Gianni Infantino își poate da demisia. Ce presiuni se fac la nivelul forului mondial
- Messi a revenit pe teren după ce a pierdut finala Cupei Mondiale. Lewandowski a „spart gheața” în MLS
- Englezii, verdict fără dubii după debutul lui Andrei Coubiș la Lincoln City: „Actorul principal”
- Denis Drăguș și varianta acceptată de turci pentru a ajunge la FCSB. Ce urmează pentru român
- „E doar începutul”. Prima reacție a lui Darius Olaru după ce a câștigat Supercupa Belgiei cu Royale Union SG