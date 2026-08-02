„Nu știu cum a reușit”. Louis Munteanu, assist uluitor în MLS. Comentatorilor nu le-a venit să creadă

Louis Munteanu, fostul atacant de la CFR Cluj, a ieșit în evidență în confruntarea din MLS dintre DC United și Nashville SC. Internaționalul român a reușit o pasă decisivă surprinzătoare în meciul care s-a încheiat cu scorul de 2-2.

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Munteanu nu mai avea o contribuție decisivă la un gol al lui DC United de la finalul lunii mai, însă acest lucru s-a schimbat odată cu un meci disputat în noaptea de sâmbătă spre duminică în MLS. Echipa atacantului român a dat pe teren propriu peste liderul Conferinței de Est, Nashville SC, iar duelul a fost unul spectaculos.

Louis Munteanu, assist de nicăieri pentru DC United. Ce a reușit să facă românul

Oaspeții au deschis scorul în minutul 32, iar pe finalul primei reprize au mai punctat o dată, iar scorul la pauză era 2-0. Cu toate acestea, Munteanu și colegii săi nu s-au lăsat mai prejos și au ripostat în partea a doua.

Prima dată, elvețianul Silvan Hefti a redus din diferență în urma unui corner în minutul 56. Cu un sfert de oră înainte de final, DC United a dat lovitura și a restabilit egalitatea, la capătul unei faze în care Munteanu s-a numărat printre protagoniști.

Românul a primit o pasă la marginea careului, a fost incomodat și a căzut pe gazon, mingea ricoșând dintr-un adversar înapoi la el. Într-o fracțiune de secundă, Munteanu a avut reflexul de a lovi mingea cu călcâiul în timp ce era întins pe gazon și l-a găsit pe israelianul Tai Baribo, care a restabilit egalitatea.