Dinamo a luat decizia în cazul transferului lui Dennis Politic de la FCSB

Dennis Politic a fost protagonistul unui transfer controversat în vara trecută, când a plecat de la Dinamo la FCSB, într-o afacere în care gruparea alb-roşie l-a primit pe Alexandru Musi, plus 1 milion de euro.

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Fostul junior de la Manchester United nu a reuşit să se adapteze la trupa patronată de Gigi Becali şi omul de afaceri a spus în mai multe rânduri că vrea să-l vândă pe acesta.

Andrei Nicolescu a vorbit despre o posibilă întoarcere a lui Dennis Politic la Dinamo

Andrei Nicolescu a vorbit sincer despre o posibilă întoarcere a lui Dennis Politic la Dinamo şi a recunoscut că nu se pune problema ca jucătorul să fie o variantă pentru gruparea alb-roşie, asta pentru că Nuno Campos preferă un alt tip de fotbalişti.

”(n.r. Se poate întoarce Politic la Dinamo?) Nu, nu e cazul. Construim ceva care are un concept al lui Nuno și care are nevoie de jucători așa cum îi vede el eficienți, nu e vorba de calitatea intrinsecă a jucătorului, ci cât de eficient poate fi în ce vrea să creeze”, a spus Andrei Nicolescu la Sport.ro.

Ce a spus Gigi Becali despre Dennis Politic

Dennis Politic a revenit la FCSB după ce a fost împrumutat în partea a doua a sezonului trecut la Hermannstadt, iar startul stagiunii l-a găsit printre jucătorii care au primit minute în partidele disputate. Acesta chiar a punctat în victoria formaţiei bucureştene, 2-0, de la Csikszereda, dar nici aşa nu l-a mulţumit pe patronul de la FCSB.