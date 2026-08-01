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Dinamo a luat decizia în cazul transferului lui Dennis Politic de la FCSB

Mihai Alecu Publicat: 1 august 2026, 20:32

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Dinamo a luat decizia în cazul transferului lui Dennis Politic de la FCSB

Ce a spus Andrei Nicolescu despre revenirea lui Politic la Dinamo. Foto: Sport Pictures

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Dennis Politic a fost protagonistul unui transfer controversat în vara trecută, când a plecat de la Dinamo la FCSB, într-o afacere în care gruparea alb-roşie l-a primit pe Alexandru Musi, plus 1 milion de euro.

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Fostul junior de la Manchester United nu a reuşit să se adapteze la trupa patronată de Gigi Becali şi omul de afaceri a spus în mai multe rânduri că vrea să-l vândă pe acesta.

Andrei Nicolescu a vorbit despre o posibilă întoarcere a lui Dennis Politic la Dinamo

Andrei Nicolescu a vorbit sincer despre o posibilă întoarcere a lui Dennis Politic la Dinamo şi a recunoscut că nu se pune problema ca jucătorul să fie o variantă pentru gruparea alb-roşie, asta pentru că Nuno Campos preferă un alt tip de fotbalişti.

”(n.r. Se poate întoarce Politic la Dinamo?) Nu, nu e cazul. Construim ceva care are un concept al lui Nuno și care are nevoie de jucători așa cum îi vede el eficienți, nu e vorba de calitatea intrinsecă a jucătorului, ci cât de eficient poate fi în ce vrea să creeze”, a spus Andrei Nicolescu la Sport.ro.

Ce a spus Gigi Becali despre Dennis Politic

Dennis Politic a revenit la FCSB după ce a fost împrumutat în partea a doua a sezonului trecut la Hermannstadt, iar startul stagiunii l-a găsit printre jucătorii care au primit minute în partidele disputate. Acesta chiar a punctat în victoria formaţiei bucureştene, 2-0, de la Csikszereda, dar nici aşa nu l-a mulţumit pe patronul de la FCSB.

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”Îți spun un lucru, dacă un fotbalist nu face faza defensivă, să facă măcar ceva în atac. Ce să faci cu el? E posibil (n.r. să mai primească șanse), dar nu prea mai cred. Acum deja vin ăștia 3 jucători, francezul (n.r. Aymen Boutoutaou) care a venit, Miculescu, Cisotti. Nu cred că mai poate, asta e.

Am fost obligați să îl băgăm pe Toma în locul lui Politic. El e talentat, dar e fricos. În viață și mai ales la fotbal, dacă ești fricos, nu ai ce face, poți să ai talentul talentului. E posibil să îl băgăm în campionat. Vom avea nevoie dacă vom ajunge în primăvara europeană, poate va juca. Eu cred că în dreapta nu poate”, a spus Gigi Becali.

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