Jurnal Antena Sport | Viitorul nu sună bine
Lui Edi Iordănescu îi e jenă să se mai uite la echipele româneşti, să vadă cum pierd cu pescari din Letonia sau cu vecinii bulgari. E rău şi pentru naţională, spune Iordănescu.
Lui Edi Iordănescu îi e jenă să se mai uite la echipele româneşti, să vadă cum pierd cu pescari din Letonia sau cu vecinii bulgari. E rău şi pentru naţională, spune Iordănescu.
Jurnal Antena Sport | S-au distrat pe săturateJurnal Antena Sport | S-au distrat pe săturate
Jurnal Antena Sport | Se înţeleg ca turciiJurnal Antena Sport | Se înţeleg ca turcii
Jurnal Antena Sport | Viitorul nu sună bineJurnal Antena Sport | Viitorul nu sună bine
Jurnal Antena Sport | Vinovaţii fără vinăJurnal Antena Sport | Vinovaţii fără vină
Intrare inconştientă sub ochii lui Dennis Man! A văzut roşu după ce i-a pus talpa pe faţă adversaruluiIntrare inconştientă sub ochii lui Dennis Man! A văzut roşu după ce i-a pus talpa pe faţă adversarului