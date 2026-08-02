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Jurnal Antena Sport | Viitorul nu sună bine

Lui Edi Iordănescu îi e jenă să se mai uite la echipele româneşti, să vadă cum pierd cu pescari din Letonia sau cu vecinii bulgari. E rău şi pentru naţională, spune Iordănescu.

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