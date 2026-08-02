Ce i-a adus, de fapt, sfârșitul lui Mircea Lucescu. Nepotul acestuia a dezvăluit totul: „Ăsta este adevărul”

Lumea fotbalului și-a luat ”adio” de la marele Mircea Lucescu pe data de 10 aprilie, atunci când fostul mare antrenor român a fost înmormântat la Cimitirul Bellu.
Acesta a încetat din viață la vârsta de 80 de ani, după ce a avut mai multe probleme de sănătate, care i-au adus în cele din urmă sfârșitul. S-a zvonit chiar că fostul selecționer suferea de leucemie.
Mircea Lucescu nu avea leucemie. Anunțul făcut de nepotul Matei
Imediat după barajul contra Turciei, Mircea Lucescu a avut probleme tot mai mari de sănătate, care au dus până la urmă la internarea acestui.a După ce starea acestuia părea să se amelioreze, vorbindu-se chiar de externare, a venit un nou moment dificil pentru selecționer.
La câteva zile după ce a intrat în comă, medicii au declarat decesul lui ”Il Luce”. Deși s-a zvonit că acesta suferea de leucemie, nepotul lui Lucescu a infirmat acest zvon, dar a precizat că antrenorul avea, într-adevăr o boală de sânge.
„Ceea ce vreau să punctez și cred că este foarte important de menționat este că Mircea nu a fost niciodată diagnosticat cu leucemie. Mircea nu a murit de leucemie. Ăsta este adevărul. El, într-adevăr, avea o boală hematologică cronică, la care speranța de viață pentru o persoană de vârsta lui era de 5-10 ani, pentru oamenii tineri, 30 de ani.
El a avut, într-adevăr, o problemă hematologică, pentru care a mers la un specialist în Belgia, dar nu ăsta a fost motivul pentru care el a murit. El nu a avut o boală fulminantă, cum este leucemia, cu care poți să mori într-o săptămână-două sau în câteva luni”.
„Mircea Lucescu avea ani în față”
„El suferea de o boală cronică, dar nu ăsta a fost motivul decesului. Sunt sute de pacienți în România care trăiesc cu această boală fără probleme, cu medicație adaptată, pot să trăiască ani de zile.
Familia consideră că Mircea avea ani în față. Atunci… Ce să zic? Au fost acele meciuri, meciul cu Turcia, care a fost cu o presiune foarte mare, stresul prin care a trecut și, până la urmă, a făcut infarct, asta este situația. Venise un medic din Franța, dar prea târziu”, a declarat Matei Lucescu, potrivit digisport.ro.
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