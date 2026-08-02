Ce i-a adus, de fapt, sfârșitul lui Mircea Lucescu. Nepotul acestuia a dezvăluit totul: „Ăsta este adevărul”

Lumea fotbalului și-a luat ”adio” de la marele Mircea Lucescu pe data de 10 aprilie, atunci când fostul mare antrenor român a fost înmormântat la Cimitirul Bellu.

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Acesta a încetat din viață la vârsta de 80 de ani, după ce a avut mai multe probleme de sănătate, care i-au adus în cele din urmă sfârșitul. S-a zvonit chiar că fostul selecționer suferea de leucemie.

Mircea Lucescu nu avea leucemie. Anunțul făcut de nepotul Matei

Imediat după barajul contra Turciei, Mircea Lucescu a avut probleme tot mai mari de sănătate, care au dus până la urmă la internarea acestui.a După ce starea acestuia părea să se amelioreze, vorbindu-se chiar de externare, a venit un nou moment dificil pentru selecționer.

La câteva zile după ce a intrat în comă, medicii au declarat decesul lui ”Il Luce”. Deși s-a zvonit că acesta suferea de leucemie, nepotul lui Lucescu a infirmat acest zvon, dar a precizat că antrenorul avea, într-adevăr o boală de sânge.

„Ceea ce vreau să punctez și cred că este foarte important de menționat este că Mircea nu a fost niciodată diagnosticat cu leucemie. Mircea nu a murit de leucemie. Ăsta este adevărul. El, într-adevăr, avea o boală hematologică cronică, la care speranța de viață pentru o persoană de vârsta lui era de 5-10 ani, pentru oamenii tineri, 30 de ani.