Nota primită de Dennis Man, după umilinţa suferită de PSV în Supercupa Olandei cu AZ Alkmaar

Dennis Man a fost titular în meciul dintre PSV şi AZ Alkmaar, din Supercupa Olandei. Echipa internaţionalului român a suferit o înfrângere usturătoare. Alkmaar s-a impus cu 4-0 în duelul care a fost LIVE în AntenaPLAY.

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Partida a fost influenţată decisiv şi de eliminarea lui Joey Veerman. După doar cinci minute, el a comis un fault dur şi şi-a lovit în plină figură un adversar la jumătatea terenului.

Nota primită de Dennis Man, după umilinţa suferită de PSV în Supercupa Olandei

Din acest moment, jocul s-a schimbat şi AZ Almkaar s-a dezlănţuit. Titular, Dennis Man a evoluat doar 45 de minute în acest meci, fiind înlocuit la pauză de Ruben van Bommel, fiul de 21 de ani al fostului jucător de la Bayern Munchen, Mark van Bommel.

Dennis Man a avut o şansă uriaşă de a restabili egalitatea, în minutul 31 al meciului. În urma unei centrări, Til a preluat în care, iar din spate a venit Dennis Man. Din şase metri, internaţionalul român nu a reuşit să îl învingă pe portarul lui AZ Alkmaar. Pentru prestaţia din acest meci, Dennis Man a primit nota 6.2 din partea celor de la sofascore.com.

PSV trebuie să uite rapid acest meci. Echipa lui Dennis Man, campioana en-titre din Eredivisie, va debuta în noul sezon pe 8 august, atunci când va primi vizita celor de la Sittard.