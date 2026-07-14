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Jurnal Antena Sport | Spania are galerie mondială

Greii care au pus mâna pe singurul titlu mondial al Spaniei în 2010 s-au reunit la Dallas, ca să îi încurajeze pe Yamal și ai lui.

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Jurnal Antena Sport | Spania are galerie mondială

Jurnal Antena Sport | Spania are galerie mondială

Jurnal Antena Sport | Spania are galerie mondială
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