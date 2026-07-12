Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Franţa – Spania LIVE VIDEO (marţi, 22:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Luptă uriaşă pentru finala Campionatului Mondial

Franţa – Spania LIVE VIDEO (marţi, 22:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Luptă uriaşă pentru finala Campionatului Mondial

Dan Roșu Publicat: 12 iulie 2026, 15:38

Comentarii
Franţa – Spania LIVE VIDEO (marţi, 22:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Luptă uriaşă pentru finala Campionatului Mondial

Kylian Mbappe şi Lamine Yamal - Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Franţa şi Spania se întâlnesc în prima semifinală a Campionatului Mondial 2026. Partida dintre cele două forţe ale Europei va avea loc marţi, 14 iulie, de ziua Franţei, de la ora 22:00. Duelul va fi live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În cealaltă semifinală de la Mondial, se vor duela alte două rivale clasice, Anglia şi Argentina. Meciul se va desfăşura miercuri, 15 iulie, de la ora 22:00, de asemenea pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Franţa – Spania LIVE VIDEO, în semifinalele Campionatului Mondial

Franţa şi Spania au fost echipele care au afişat cel mai spectaculos fotbal la acest Campionat Mondial. Pe de-o parte, Cocoşul galic are victorii pe linie în cele şase meciuri disputate. Pe de altă parte, Furia Roja nu a primit decât un gol în acelaşi număr de partide.

Partida dintre Franţa şi Spania este deja un clasic, dacă ţinem cont că cele două rivale s-au întâlnit deja în 38 de rânduri. Francezii şi-au trecut în cont 13 victorii, 7 meciuri s-au terminat la egalitate, iar ibericii s-au impus în 18 rânduri.

Interesant este că aceasta va fi abia a doua întâlnire directă dintre cele două la un Campionat Mondial. Prima a avut loc în 2006. Atunci, în optimi, Franţa o bătea pe Spania cu 3-1, cu goluri marcate de vedete, precum Ribery, Vieira şi Zidane. Asta după ce Furia Roja deschidea scorul prin David Villa.

Reclamă
Reclamă

Cele mai bune patru echipe ale lumii sunt în semifinalele Campionatului Mondial

Avem parte de un moment istoric la Campionatul Mondial, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena. Cele mai bune patru echipe ale lumii au acces în semifinale şi vor lupta pentru trofeu.

La momentul tragerii la sorţi a grupelor Campionatului Mondial, în decembrie 2025, Spania, Argentina, Franța și Anglia erau pe primele patru locuri în clasamentul FIFA.

Restricţiile tragerii la sorţi au “ajutat” ca cele mai bune echipe ale acelui moment, Spania şi Argentina, să nu se poată întâlni decât în finală. Mai mult, fiecare dintre cele patru echipe a fost pe câte un sfert diferit.

Locul din România unde vacanța costă doar 100 de lei pe zi. Turiștii îl preferă în locul măriiLocul din România unde vacanța costă doar 100 de lei pe zi. Turiștii îl preferă în locul mării
Reclamă

Asta a dus la îndeplinirea unei singure condiţii pentru ca cele patru să nu se întâlnească până în semifinale: să îşi câştige grupa. Un lucru care s-a şi întâmplat. În acest context, s-ar fi încrucişat 1-3 şi 2-4 din ierarhia mondială, adică Spania – Franţa şi Anglia – Argentina.

Ofensivă magică VS defensivă de fier

Franța este o adevărată mașinărie la Campionatul Mondial din 2026. Selecționata lui Didier Deschamps a făcut spectacol încă din faza grupelor și are, până în momentul de față, cele mai multe goluri marcate la turneul final: 16, dar și cele mai multe șuturi pe poartă: 47! Naționala Hexagonului se află pentru a 3-a oară consecutiv în semifinalele Campionatului Mondial, reușind să câștige marele trofeu la ediția din 2018.

Ibericii se pot lăuda cu un record defensiv impresionant: selecționata pregătită de Luis de la Fuente a încasat un singur gol, până în momentul de față, la Mondial, în partida cu Belgia, din sferturile de finală.

Franţa – Spania | Echipele probabile

  • Franţa (4-2-3-1): Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, Digne – Kone, Rabiot – Dembele, Olise, Doue – Mbappe
  • Spania (4-2-3-1): Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabian Ruiz – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care va fi marea finală a Campionatului Mondial?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un român de 48 de ani a murit lovit de un utilaj pe un șantier din Italia. Era în ultima lui zi de muncă
Observator
Un român de 48 de ani a murit lovit de un utilaj pe un șantier din Italia. Era în ultima lui zi de muncă
Imaginile cu moartea tragică a pilotului român! Adrian Rus „Sinner” a izbit în plin altă motocicletă
Fanatik.ro
Imaginile cu moartea tragică a pilotului român! Adrian Rus „Sinner” a izbit în plin altă motocicletă
16:32

Pep Guardiola, pe lista unei naționale uriașe după despărțirea de Manchester City
16:25

Atacantul de 3.000.000 de euro pe care Gigi Becali l-a ofertat. A recunoscut tratativele
16:12

Decizie inedită a conducerii de la Manchester City! Ce beneficiu vor avea o parte dintre suporterii „cetățenilor”
15:49

Gestul uriaş al lui Lionel Messi: i-a oferit tricoul unui alt jucător legendar
15:40

Anglia – Argentina (miercuri, ora 22:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Semifinală “de foc” la Campionatul Mondial
14:46

Reacţia lui Julian Alvarez, după ce a marcat şi a egalat recordul lui Diego Maradona: “Sunt din ce în ce mai bun”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean 2 FotoGata! Simona Halep şi-a scos în lume iubitul milionar. Surprinşi lângă Kate Middleton, la Wimbledon! 3 Comunicatul FIFA după controversa uriaşă de la Norvegia – Anglia 1-2 4 „Așa, și?” Jude Bellingham, reacție sfidătoare după ce Thomas Tuchel a făcut praf naționala Angliei 5 Vladislav Blănuță, gata să plece de la Dinamo Kiev! Clubul care l-a convins pe român 6 Verdictul specialistului după faza controversată din Spania – Belgia 2-1
Citește și
Cele mai citite
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!
Bombă în Liga 1: Nicolae Stanciu a vorbit cu Gigi Becali și e gata să revină la FCSB! Ultimul impediment din calea mutăriiBombă în Liga 1: Nicolae Stanciu a vorbit cu Gigi Becali și e gata să revină la FCSB! Ultimul impediment din calea mutării