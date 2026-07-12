Franţa – Spania LIVE VIDEO (marţi, 22:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Luptă uriaşă pentru finala Campionatului Mondial

Franţa şi Spania se întâlnesc în prima semifinală a Campionatului Mondial 2026. Partida dintre cele două forţe ale Europei va avea loc marţi, 14 iulie, de ziua Franţei, de la ora 22:00. Duelul va fi live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
În cealaltă semifinală de la Mondial, se vor duela alte două rivale clasice, Anglia şi Argentina. Meciul se va desfăşura miercuri, 15 iulie, de la ora 22:00, de asemenea pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Franţa – Spania LIVE VIDEO, în semifinalele Campionatului Mondial
Franţa şi Spania au fost echipele care au afişat cel mai spectaculos fotbal la acest Campionat Mondial. Pe de-o parte, Cocoşul galic are victorii pe linie în cele şase meciuri disputate. Pe de altă parte, Furia Roja nu a primit decât un gol în acelaşi număr de partide.
Partida dintre Franţa şi Spania este deja un clasic, dacă ţinem cont că cele două rivale s-au întâlnit deja în 38 de rânduri. Francezii şi-au trecut în cont 13 victorii, 7 meciuri s-au terminat la egalitate, iar ibericii s-au impus în 18 rânduri.
Interesant este că aceasta va fi abia a doua întâlnire directă dintre cele două la un Campionat Mondial. Prima a avut loc în 2006. Atunci, în optimi, Franţa o bătea pe Spania cu 3-1, cu goluri marcate de vedete, precum Ribery, Vieira şi Zidane. Asta după ce Furia Roja deschidea scorul prin David Villa.
Cele mai bune patru echipe ale lumii sunt în semifinalele Campionatului Mondial
Avem parte de un moment istoric la Campionatul Mondial, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena. Cele mai bune patru echipe ale lumii au acces în semifinale şi vor lupta pentru trofeu.
La momentul tragerii la sorţi a grupelor Campionatului Mondial, în decembrie 2025, Spania, Argentina, Franța și Anglia erau pe primele patru locuri în clasamentul FIFA.
Restricţiile tragerii la sorţi au “ajutat” ca cele mai bune echipe ale acelui moment, Spania şi Argentina, să nu se poată întâlni decât în finală. Mai mult, fiecare dintre cele patru echipe a fost pe câte un sfert diferit.
Asta a dus la îndeplinirea unei singure condiţii pentru ca cele patru să nu se întâlnească până în semifinale: să îşi câştige grupa. Un lucru care s-a şi întâmplat. În acest context, s-ar fi încrucişat 1-3 şi 2-4 din ierarhia mondială, adică Spania – Franţa şi Anglia – Argentina.
Ofensivă magică VS defensivă de fier
Franța este o adevărată mașinărie la Campionatul Mondial din 2026. Selecționata lui Didier Deschamps a făcut spectacol încă din faza grupelor și are, până în momentul de față, cele mai multe goluri marcate la turneul final: 16, dar și cele mai multe șuturi pe poartă: 47! Naționala Hexagonului se află pentru a 3-a oară consecutiv în semifinalele Campionatului Mondial, reușind să câștige marele trofeu la ediția din 2018.
Ibericii se pot lăuda cu un record defensiv impresionant: selecționata pregătită de Luis de la Fuente a încasat un singur gol, până în momentul de față, la Mondial, în partida cu Belgia, din sferturile de finală.
Franţa – Spania | Echipele probabile
- Franţa (4-2-3-1): Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, Digne – Kone, Rabiot – Dembele, Olise, Doue – Mbappe
- Spania (4-2-3-1): Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabian Ruiz – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal
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