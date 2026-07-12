Franţa – Spania LIVE VIDEO (marţi, 22:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Luptă uriaşă pentru finala Campionatului Mondial

Franţa şi Spania se întâlnesc în prima semifinală a Campionatului Mondial 2026. Partida dintre cele două forţe ale Europei va avea loc marţi, 14 iulie, de ziua Franţei, de la ora 22:00. Duelul va fi live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

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În cealaltă semifinală de la Mondial, se vor duela alte două rivale clasice, Anglia şi Argentina. Meciul se va desfăşura miercuri, 15 iulie, de la ora 22:00, de asemenea pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Franţa – Spania LIVE VIDEO, în semifinalele Campionatului Mondial

Franţa şi Spania au fost echipele care au afişat cel mai spectaculos fotbal la acest Campionat Mondial. Pe de-o parte, Cocoşul galic are victorii pe linie în cele şase meciuri disputate. Pe de altă parte, Furia Roja nu a primit decât un gol în acelaşi număr de partide.

Partida dintre Franţa şi Spania este deja un clasic, dacă ţinem cont că cele două rivale s-au întâlnit deja în 38 de rânduri. Francezii şi-au trecut în cont 13 victorii, 7 meciuri s-au terminat la egalitate, iar ibericii s-au impus în 18 rânduri.

Interesant este că aceasta va fi abia a doua întâlnire directă dintre cele două la un Campionat Mondial. Prima a avut loc în 2006. Atunci, în optimi, Franţa o bătea pe Spania cu 3-1, cu goluri marcate de vedete, precum Ribery, Vieira şi Zidane. Asta după ce Furia Roja deschidea scorul prin David Villa.