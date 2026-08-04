Bernadette Szocs – Hana Goda LIVE VIDEO (miercuri, 07:20, AntenaPLAY). Show la WTT Champions Yokohama

Bernadette Szocs va evolua în primul tur de la WTT Champions Yokohama 2026, competiţie transmisă exclusiv în AntenaPLAY, în perioada 4-9 august.

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Turneul nipon are două nume românești la startul său. Szocs (locul 24 mondial) și Samara (locul 36 WTT) vin din nou la Yokohama, unde speră să aibă parte de o prestație mai bună. Anul trecut, „Bernie” a fost eliminată după al doilea meci, în optimi, în timp ce veterana Samara a fost învinsă încă din prima rundă.

Bernadette Szocs – Hana Goda LIVE VIDEO

Aceasta va fi a şasea întâlnire directă dintre Szocs şi Goda. Românca de 31 de ani a câştigat pe primele patru, în timp ce sportiva din Egipt s-a impus în ultima, 3-1 la World Championships Teams.

Turneul de la Yokohama aduce la start nume mari din tenisul de masă atât pe tabloul feminin, cât și masculin. La băieți urmează să joace Tomokazu Harimoto (2 WTT), Felix Lebrun (4 WTT) sau Sora Matsushima (6 WTT), în timp ce la fete vor evolua Zhu Yuling (3 WTT), Miwa Harimoto (4 WTT) sau Chen Xintong (5 WTT).

Competiția de la Japonia pune la bătaie premii în valoare de 500.000 de dolari americani.