Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Un campion la maraton e gata de cursa vieţii - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Un campion la maraton e gata de cursa vieţii
Video

Jurnal Antena Sport | Un campion la maraton e gata de cursa vieţii

Fac echipă pentru Cartea Recordurilor! Un campion la maraton e gata de cursa vieţii şi are, alături de el, alţi doi luptători care vor să bată cele mai tari performanţe.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Un campion la maraton e gata de cursa vieţii

Jurnal Antena Sport | Un campion la maraton e gata de cursa vieţii

Jurnal Antena Sport | Un campion la maraton e gata de cursa vieţii
Jurnal Antena Sport | Eliminat din Cupă, Gâlcă are misiunea de a aduce titlul în Giuleşti

Jurnal Antena Sport | Eliminat din Cupă, Gâlcă are misiunea de a aduce titlul în Giuleşti

Jurnal Antena Sport | Eliminat din Cupă, Gâlcă are misiunea de a aduce titlul în Giuleşti
Jurnal Antena Sport | Oltenii s-au enervat când au aflat cine va fi arbitru la derby-ul cu FCSB

Jurnal Antena Sport | Oltenii s-au enervat când au aflat cine va fi arbitru la derby-ul cu FCSB

Jurnal Antena Sport | Oltenii s-au enervat când au aflat cine va fi arbitru la derby-ul cu FCSB
Jurnal Antena Sport | Următoarea săptămână e decisivă la naţională. Burleanu aşteaptă răspunsul lui Lucescu

Jurnal Antena Sport | Următoarea săptămână e decisivă la naţională. Burleanu aşteaptă răspunsul lui Lucescu

Jurnal Antena Sport | Următoarea săptămână e decisivă la naţională. Burleanu aşteaptă răspunsul lui Lucescu
Incident rar! Franco Colapinto era să îşi facă praf monopostul când ziua 3 a testelor din Bahrain se încheiase!

Incident rar! Franco Colapinto era să îşi facă praf monopostul când ziua 3 a testelor din Bahrain se încheiase!

Incident rar! Franco Colapinto era să îşi facă praf monopostul când ziua 3 a testelor din Bahrain se încheiase!
20:43
VideoJurnal Antena Sport | Eliminat din Cupă, Gâlcă are misiunea de a aduce titlul în Giuleşti
20:40
VideoJurnal Antena Sport | Oltenii s-au enervat când au aflat cine va fi arbitru la derby-ul cu FCSB
20:36
VideoJurnal Antena Sport | Următoarea săptămână e decisivă la naţională. Burleanu aşteaptă răspunsul lui Lucescu
20:28
Andrea Mandorlini semnează! Echipa pe care o va antrena, la 4 luni după ce a fost demis de CFR Cluj
20:25
LIVE VIDEOSanta Clara – Benfica 0-0. Echipa lui Jose Mourinho vrea să egaleze campioana
20:12
Mihai Stoica nu a trecut peste faza controversată din Craiova – FCSB! Răspuns tăios pentru Cristi Balaj
Vezi toate știrile
1 Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2 2 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist” 3 Adrian Porumboiu, verdict categoric despre faza care l-a scos din sărite pe Gigi Becali: “Decizia e una foarte clară” 4 Alimentul la care Gigi Becali a renunțat definitiv: “Sunt ca la 20 de ani”. Şi Gică Hagi l-a tăiat de pe listă 5 Gigi Becali a răbufnit după Universitatea Craiova – FCSB 2-2! Nu acceptă eliminarea din Cupă: “Ne-am calificat! 2-1 terminat” 6 Universitatea Craiova – FCSB 2-2. Roş-albaştrii, eliminaţi din Cupa României. Cine s-a calificat din Grupa B