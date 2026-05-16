Mesajul Nadiei Comăneci pentru Cristi Chivu, în Gazzeta dello Sport. “Este o mândrie pentru toată România”

Cristi Chivu a cucerit eventul în Italia, iar el a comparat cu performanţa Nadiei Comăneci reuşita echipei lui.

„Primul 10 din istoria gimnasticii a fost luat de Nadia Comaneci și ea era româncă… Dau 10 tuturor, inclusiv mie”, a declarat Cristi Chivu, tehnicianul lui Inter.

Cei de la Gazzeta dello Sport au luat legătura cu Nadia Comăneci, iar fosta gimnastă i-a întors aprecierile.

„Îi mulțumesc lui Cristian că și-a amintit de mine. A fost foarte bun, este o mândrie pentru toată România”, a spus Nadia despre Chivu.

„În general, el este un tip foarte amabil și foarte modest. Pe rețelele sociale de aici, din SUA, l-am auzit vorbind ca antrenor al lui Inter și se vede că are un caracter grozav, care îl ajută să conducă atât de mulți jucători. L-am întâlnit de câteva ori la evenimente dedicate sportului. A fost mereu foarte iubit în România. E o veste grozavă să văd ce mare succes are, mai ales în primul său an ca antrenor principal”, a continuat Nadia.