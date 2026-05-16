Home | Fotbal | Fotbal extern | Mesajul Nadiei Comăneci pentru Cristi Chivu, în Gazzeta dello Sport. “Este o mândrie pentru toată România”

Mesajul Nadiei Comăneci pentru Cristi Chivu, în Gazzeta dello Sport. “Este o mândrie pentru toată România”

Radu Constantin Publicat: 16 mai 2026, 10:47

Comentarii
Mesajul Nadiei Comăneci pentru Cristi Chivu, în Gazzeta dello Sport. Este o mândrie pentru toată România
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Cristi Chivu a cucerit eventul în Italia, iar el a comparat cu performanţa Nadiei Comăneci reuşita echipei lui.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Primul 10 din istoria gimnasticii a fost luat de Nadia Comaneci și ea era româncă… Dau 10 tuturor, inclusiv mie”, a declarat Cristi Chivu, tehnicianul lui Inter.

Cei de la Gazzeta dello Sport au luat legătura cu Nadia Comăneci, iar fosta gimnastă i-a întors aprecierile.

„Îi mulțumesc lui Cristian că și-a amintit de mine. A fost foarte bun, este o mândrie pentru toată România”, a spus Nadia despre Chivu.

„În general, el este un tip foarte amabil și foarte modest. Pe rețelele sociale de aici, din SUA, l-am auzit vorbind ca antrenor al lui Inter și se vede că are un caracter grozav, care îl ajută să conducă atât de mulți jucători. L-am întâlnit de câteva ori la evenimente dedicate sportului. A fost mereu foarte iubit în România. E o veste grozavă să văd ce mare succes are, mai ales în primul său an ca antrenor principal”, a continuat Nadia.

Reclamă
Reclamă

„Cred că momentele mari din sport pot inspira generații diferite și anumite cifre pot deveni simboluri. Perfect 10 nu este doar un număr, ci un exemplu: înseamnă muncă asiduă, curaj și reziliență, ceea ce chiar și o echipă de fotbal grozavă precum Inter are nevoie pentru a câștiga. Pentru mine, e minunat că Chivu s-a gândit la asta într-un moment de sărbătoare”, a mai declarat Zeița de la Montreal.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Alexandra Căpitănescu, printre favoriţii finalei Eurovision 2026. Cine sunt artiştii cu şanse la marele trofeu
Observator
Alexandra Căpitănescu, printre favoriţii finalei Eurovision 2026. Cine sunt artiştii cu şanse la marele trofeu
Anghel Iordănescu, ținta principală a comuniștilor după fuga celui mai bun fotbalist român în străinătate. Dezvăluiri din Dosarele Securității
Fanatik.ro
Anghel Iordănescu, ținta principală a comuniștilor după fuga celui mai bun fotbalist român în străinătate. Dezvăluiri din Dosarele Securității
11:13

Florinel Coman, din vară la FCSB? Mihai Stoica: “Ne e dor de el”
11:03

Lovitură teribilă pentru Dan Şucu! Îl pierde gratis pe jucătorul pe care s-au plătit 10 milioane de euro!
10:27

EXCLUSIVMiruță, despre asocierea Stelei: „Încă aștept documentele!” Ce s-a întâmplat cu cei 14 investitori și planul B: „Drum înfundat!”
10:27

Dinamo – CFR Cluj, LIVE TEXT (ora 21:00). Meci decisv pentru Conference League
10:15

Al Nassr – Gamba Osaka, 20:45, LIVE VIDEO. Cristiano Ronaldo poate câştiga două trofee în aceeaşi zi!
10:10

Thomas Neubert ştie noul antrenor de la FCSB: “Pe 21 mai vine”
Vezi toate știrile
1 Kylian Mbappe şi-a decis viitorul, după ce fanii lui Real Madrid l-au huiduit şi fluierat pe Santiago Bernabeu! 2 VIDEOA prins lotul pentru Cupa Mondială la 39 de ani și nu și-a mai putut stăpâni lacrimile 3 Conducerea U Cluj a reacționat după controlul antidoping cerut de Universitatea Craiova 4 Gigi Becali a făcut anunțul! Cine va fi patron la FCSB după ce el se retrage 5 FotoCristi Borcea a anunţat dezastrul în România, după ce a investit 35 de milioane de euro: “O fac din prostie”! 6 FotoUmiliţi în faţa propriilor fani la meciul în care au ridicat trofeul pentru primul titlu din istorie! Scor ireal
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român