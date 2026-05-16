Florinel Coman, din vară la FCSB? Mihai Stoica: “Ne e dor de el”

Gigi Becali a încercat în dese rânduri să-l readucă pe Florinel Coman la FCSB.
Chiar şi în iarnă au existat tratative. Atunci Becali le-a propus arabilor să-l ia sub formă de împrumut, dar el să plătească doar 700.000 de euro din salariu de 2 milioane de euro pe care fotbalistul îl are. Oficialii de la Al Gharafa s-au opus mutării.
Mihai Stoica a fost întrebat dacă este posibil ca şi în vară FCSB să încerce readucerea lui Florinel Coman.
Managerul de la FCSB este sceptic. “Nu am discutat absolut nimic. Florinel are un agent cu foarte, foarte multe relaţii şi oricând e binevenit. Ne e dor de el. Dar nu ştiu dacă Florinel poate să plece, mai ales că el încă are contract. Dar când ai 2.000.000 de luat, ce faci, le laşi ca să vii pe 200.000 de euro?”, a declarat MM Stoica, la Fanatik.
Florinel Coman mai are un an de contract în Qatar, la Al-Gharafa.
