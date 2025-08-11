Jurnal Antena Sport | Un român a câştigat acasă cupa europeană la triatlon. Venea după o accidentare - Antena Sport

Oţelul – Rapid 1-1. Giuleştenii au ratat şansa de a urca pe primul loc, înaintea derby-ului cu FCSB

Video Nota primită de Ianis Stoica după ce a marcat la debutul pentru Estrela în Liga Portugal!

Video Omagiu superb pentru Jorge Costa, la meciul Porto – Guimaraes

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Cincinnati. Duel “de foc” cu Iga Swiatek pentru sferturi

LIVE VIDEO Estoril – Estrela 1-1. Ianis Stoica, gol la debutul în Liga Portugal! Porto – Guimaraes se joacă ACUM