Gică Hagi taie în carne vie la Farul Constanța. Ce jucători dă afară - Antena Sport

Gică Hagi taie în carne vie la Farul Constanța. Ce jucători dă afară

Gică Hagi taie în carne vie la Farul Constanța. Ce jucători dă afară

Gică Hagi taie în carne vie la Farul Constanța. Ce jucători dă afară

Radu Constantin Publicat: 1 ianuarie 2026, 10:59

Gică Hagi taie în carne vie la Farul Constanța. Ce jucători dă afară

Obiectivul principal al Farului Constanța rămâne calificarea în play-off, însă pauza de iarnă îi găsește pe constănțeni pe poziția a 10-a în clasamentul SuperLigii, cu 27 de puncte, la șase puncte distanță de Oțelul Galați, echipa aflată pe locul 6, ultimul care asigură accesul în play-off.

La reunirea lotului, programată pentru 5 ianuarie, este de așteptat ca mai mulți jucători să nu mai facă parte din efectiv. Gică Hagi intenționează să renunțe la fotbaliștii care nu au reușit să se impună și care au avut puține apariții în prima parte a sezonului, anunță iampsport.ro.

Printre cei vizați se află portarul Răzvan Ducan, care nu a bifat niciun minut în acest sezon și a devenit a treia opțiune pentru poarta „marinarilor”. Deși contractul său este valabil până în 2027, există șanse mari să plece liber, în urma unei înțelegeri amiabile cu clubul.

Dezamăgitor a fost și parcursul lui Jovan Markovic, transferat în vară de la Universitatea Craiova. Atacantul a reușit să marcheze un singur gol, iar evoluțiile sale nu i-au convins pe oficialii Farului, care iau în calcul rezilierea contractului, în ciuda atitudinii apreciate de la antrenamente.

Situația lui Gabi Iancu este, de asemenea, incertă. Atacantul de 31 de ani nu este dispus să renunțe la contract, însă a intrat în dizgrația lui Ianis Zicu. Nici Andre Seruca și Boban Nikolov nu au reușit să se ridice la nivelul așteptărilor. Evoluțiile lor modeste și minutele puține jucate îi plasează pe lista jucătorilor care ar putea părăsi echipa.

