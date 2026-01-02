Încă o lovitură pentru Neluțu Varga! Cine pleacă pe bani mulți de la CFR, după Louis Munteanu - Antena Sport

Închide meniul
Încă o lovitură pentru Neluțu Varga! Cine pleacă pe bani mulți de la CFR, după Louis Munteanu

Daniel Işvanca Publicat: 2 ianuarie 2026, 8:16

Meriton Korenica / SPORT PICTURES

CFR Cluj se confruntă cu mai multe probleme financiare, o parte dintre acestea fiind rezolvate treptat de patronul Neluțu Varga. Gruparea ardeleană a pierdut doi jucători de calibru (Emerllahu și Louis Munteanu), dar va și încasa sume importante, care vor ajuta clubul.

Acum, formația antrenată de Daniel Pancu este pe punctul să piardă un alt titular, după ce americanii de la DC United au făcut o ofertă pentru Meriton Korenica.

Încă un transfer pe axa CFR Cluj – DC United?

Potrivit celor de la fanatik.ro, CFR Cuj este pe punctul de a mai ceda un jucător la DC United, la câteva zile după ce a ajuns la un acord cu americanii pentru transferul lui Louis Munteanu.

Sursa citată menționează că tehnicianul care se află pe banca formației din Major League Soccer este încântat de Meriton Korenica, pe care l-ar fi solicitat la pachet cu atacantul român.

Din primele informații, se pare că mutarea este la un pas de a se realiza, mai ales că oferta primită de Neluțu Varga depășește patru milioane de dolari, o sumă deloc neglijabilă.

  • 2,4 milioane de euro este cota de piață a lui Meriton Korenica
  • 79 de meciuri, 18 goluri și 14 pase decisive sunt cifrele sale de la sosirea la CFR Cluj
