Motivul pentru care Lamine Yamal nu s-a antrenat cu Barca! Anunţul presei spaniole despre starul catalanilor - Antena Sport

Lamine Yamal, vedeta FC Barcelona, nu s-a antrenat joi, cu două zile înainte de primul meci al anului 2026 împotriva Espanol Barcelona, în La Liga. O altă sesiune este programată pentru vineri şi va determina dacă va fi apt pentru meciul de sâmbătă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Joi, atacantul nu a participat la antrenamentul programat la ora 18:00, cu două zile înainte de reluarea campionatului. El s-a prezentat la centrul de antrenament în după-amiaza zilei, dar a părăsit locul la scurt timp după aceea, în jurul orei 19:00, fără să fi intrat pe teren alături de restul coechipierilor. Clubul nu a publicat niciun comunicat cu privire la absenţa jucătorului.

Presa spaniolă a scris că Yamal va juca în meciul cu rivala din oraş, Espanyol

Potrivit Mundo Deportivo, participarea sa la derby „nu ridică niciun dubiu”. Jucătorul „nu se simţea bine” şi s-a întors acasă. Dar ar trebui să reia antrenamentele în mod normal vineri, în ajunul meciului împotriva lui Espanyol.

Duminică, ocupantul locului doi la ultimul Balon de Aur a fost la Dubai pentru a participa la ceremonia Globe Soccer Awards, unde a primit premiile pentru cel mai bun atacant al anului şi cel mai talentat jucător al sezonului (premiul Maradona).