Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cât trebuie să plătească Dan Şucu pentru ca atacantul care marchează "la foc automat" să vină la Rapid! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cât trebuie să plătească Dan Şucu pentru ca atacantul care marchează “la foc automat” să vină la Rapid!
EXCLUSIV

Cât trebuie să plătească Dan Şucu pentru ca atacantul care marchează “la foc automat” să vină la Rapid!

Bogdan Stănescu Publicat: 2 ianuarie 2026, 14:03

Comentarii
Cât trebuie să plătească Dan Şucu pentru ca atacantul care marchează la foc automat să vină la Rapid!

Dan Şucu şi Victor Angelescu, la un meci al Rapidului / Sport Pictures

Andre Clovis (28 de ani), atacant brazilian care evoluează la formaţia portugheză Academico Viseu, se află pe lista de transferuri a Rapidului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacantul brazilian are cifre fabuloase în acest sezon: 16 goluri în 19 meciuri în toate competiţiile! A înscris 12 goluri în 16 meciuri în liga a doua portugheză şi a marcat 3 goluri în 3 meciuri în Cupa Portugaliei. Totodată, are două assist-uri în campionat.

Atacantul brazilian Andre Clovis, dorit de Rapid, are o clauză de 1.5 milioane de euro

Potrivit surselor AntenaSport, jucătorul are o clauză de reziliere de 1.5 milioane de euro. Aceleaşi surse ne-au dezvăluit că echipa portugheză nu este dispusă să renunţe la atacant pentru o sumă mai mică decât clauza de reziliere. Astfel, Dan Şucu (62 de ani) trebuie să facă un efort financiar considerabil pentru a-l transfera la Rapid.

Clovis este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 2 milioane de euro. În trecut el a mai evoluat pentru Estoril.

Giuleştenii, care ocupă locul 2 în Liga 1, cu 39 de puncte, cu unul în spatele liderului Craiova, au suferit serios în atac în acest sezon. Costel Gâlcă (53 de ani) le-a cerut transferuri şefilor Rapidului după înfrângerea, 1-2, din derby-ul cu FCSB.

Reclamă
Reclamă

Acţionarul minoritar al Rapidului, Victor Angelescu, ce ocupă şi funcţia de preşedinte executiv al clubului, a declarat anterior că giuleştenii se află în căutarea unui atacant.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ultimele clipe din viaţa unui biciclist din Galaţi, surprinse de o cameră. A fost spulberat de o maşină
Observator
Ultimele clipe din viaţa unui biciclist din Galaţi, surprinse de o cameră. A fost spulberat de o maşină
“I-au pus sabia la gât soției mele!”. Dănuț Lupu, povestiri incredibile după finala Petrolul – Rapid din Cupa României
Fanatik.ro
“I-au pus sabia la gât soției mele!”. Dănuț Lupu, povestiri incredibile după finala Petrolul – Rapid din Cupa României
14:54
UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Atacant din Premier League la AC Milan
14:45
EXCLUSIVDupă ce a rezolvat transferul lui Ţicu, Dinamo se luptă cu o rivală pentru un alt jucător din Liga 1!
14:28
Universitatea Craiova a plecat în cantonament! Filipe Coelho și alți 10 jucători nu s-au prezentat la aeroport
14:19
EXCLUSIVE gata transferul! Cunoscutul jucător român din Liga 1 a semnat cu Dinamo!
13:13
Motivul pentru care Lamine Yamal nu s-a antrenat cu Barca! Anunţul presei spaniole despre starul catalanilor
12:37
Andres Dumitrescu poate reveni în Liga 1! Clubul unde este așteptat, după ce a picat transferul la Dinamo
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVCristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui 2 Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB 3 Primul transfer din 2026 pentru Dinamo! “Câinii” l-au convins să semneze pe un cunoscut jucător român din Liga 1 4 Gică Hagi taie în carne vie la Farul Constanța. Ce jucători dă afară 5 OFICIAL | Primul transfer al anului din Liga 1! 6 Încă o lovitură pentru Neluțu Varga! Cine pleacă pe bani mulți de la CFR, după Louis Munteanu
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie NăstasePensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase