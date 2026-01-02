Cât trebuie să plătească Dan Şucu pentru ca atacantul care marchează "la foc automat" să vină la Rapid! - Antena Sport

Dan Şucu şi Victor Angelescu, la un meci al Rapidului / Sport Pictures

Andre Clovis (28 de ani), atacant brazilian care evoluează la formaţia portugheză Academico Viseu, se află pe lista de transferuri a Rapidului.

Atacantul brazilian are cifre fabuloase în acest sezon: 16 goluri în 19 meciuri în toate competiţiile! A înscris 12 goluri în 16 meciuri în liga a doua portugheză şi a marcat 3 goluri în 3 meciuri în Cupa Portugaliei. Totodată, are două assist-uri în campionat.

Atacantul brazilian Andre Clovis, dorit de Rapid, are o clauză de 1.5 milioane de euro

Potrivit surselor AntenaSport, jucătorul are o clauză de reziliere de 1.5 milioane de euro. Aceleaşi surse ne-au dezvăluit că echipa portugheză nu este dispusă să renunţe la atacant pentru o sumă mai mică decât clauza de reziliere. Astfel, Dan Şucu (62 de ani) trebuie să facă un efort financiar considerabil pentru a-l transfera la Rapid.

Clovis este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 2 milioane de euro. În trecut el a mai evoluat pentru Estoril.

Giuleştenii, care ocupă locul 2 în Liga 1, cu 39 de puncte, cu unul în spatele liderului Craiova, au suferit serios în atac în acest sezon. Costel Gâlcă (53 de ani) le-a cerut transferuri şefilor Rapidului după înfrângerea, 1-2, din derby-ul cu FCSB.