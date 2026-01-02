Universitatea Craiova a plecat în cantonament! Filipe Coelho și alți 10 jucători nu s-au prezentat la aeroport - Antena Sport

Închide meniul
Universitatea Craiova a plecat în cantonament! Filipe Coelho și alți 10 jucători nu s-au prezentat la aeroport

Home | Fotbal | Liga 1 | Universitatea Craiova a plecat în cantonament! Filipe Coelho și alți 10 jucători nu s-au prezentat la aeroport

Universitatea Craiova a plecat în cantonament! Filipe Coelho și alți 10 jucători nu s-au prezentat la aeroport

Daniel Işvanca Publicat: 2 ianuarie 2026, 14:28

Universitatea Craiova a plecat în cantonament! Filipe Coelho și alți 10 jucători nu s-au prezentat la aeroport

Jucătorii de la Universitatea Craiova / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova își va desfășura cantonamentul de iarnă în Antalya, iar delegația oltenilor a decolat vineri din România. La aeroport nu au fost prezenți 10 jucători, Filipe Coelho și ceilalți reprezentanți ai staff-ului tehnic.

Acolo, liderul din Liga 1 va da piept cu VfB Stuttgart și Konyaspor, formație unde este legitimat în prezent Marius Ștefănescu, pus pe liber de gruparea din Turcia.

De ce nu s-a prezentat Filipe Coelho la aeroport. Ce jucători au mai lipsit

Universitatea Craiova a plecat vineri în Turcia, acolo unde își va desfășura cantonamentul de iarnă. Liderul din Liga 1 va întâlni VfB Stuttgart și Konyaspor în cadrul unor partide amicale.

La aeroport, au lipsit nu mai puțin de zece jucători: Anzor, Screciu, Assad, Baiaram, Etim, Houri, Teles, Fălcușan, Rus și Nsimba lipsesc din lotul oltenilor. Nici Filipe Coelho și cei din staff-ul tehnic nu au fost prezenți, anunță fanatik.ro.

Se pare că toți cei care au lipsit au fost plecați în vacanță, motiv pentru care vor ajunge separat în cadrul cantonamentului. Luis Paradela nu va fi și el alături de „lei”, acesta se va întoarce la echipa de care aparține.

