Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat că va aduce şi un mijlocaş în această iarnă, după ce a rezolvat aducerea stoperului Andre Duarte (28 de ani). Este principala țintă pe care bucureștenii o au de rezolvat în perioada următoare. Anunțul a fost făcut chiar de Gigi Becali.

”Mai avem un mijlocaş pe care îl vor lua 100%, că am zis neapărat să luăm. Toată lumea cercetează. (n.r.-de afară sau de la noi din campionat?) De oriunde ar fi, vreau un mijlocaş central. Ei toţi cercetează. Sunt cercetători toţi.

Le-am zis că vreau un mijlocaş central bun, plătesc bani. (n.r.-alte transferuri?) Stai să vedem, că-şi mai revin din jucători. Mijlocaş central, orice s-ar întâmpla, trebuie!”, a dezvăluit patronul campioanei, la Digi Sport.