Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB

Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB

Radu Constantin Publicat: 1 ianuarie 2026, 11:25

Comentarii
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB

Gigi Becali, în timpul unui interviu/ AntenaSport

Gigi Becali a anunţat că va aduce şi un mijlocaş în această iarnă, după ce a rezolvat aducerea stoperului Andre Duarte (28 de ani). Este principala țintă pe care bucureștenii o au de rezolvat în perioada următoare. Anunțul a fost făcut chiar de Gigi Becali.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”Mai avem un mijlocaş pe care îl vor lua 100%, că am zis neapărat să luăm. Toată lumea cercetează. (n.r.-de afară sau de la noi din campionat?) De oriunde ar fi, vreau un mijlocaş central. Ei toţi cercetează. Sunt cercetători toţi.

Le-am zis că vreau un mijlocaş central bun, plătesc bani. (n.r.-alte transferuri?) Stai să vedem, că-şi mai revin din jucători. Mijlocaş central, orice s-ar întâmpla, trebuie!”, a dezvăluit patronul campioanei, la Digi Sport.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai bun jucător al momentului la FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât costă un metru cub de gaz în România în 2026
Observator
Cât costă un metru cub de gaz în România în 2026
Parlamentarii Dianei Șoșoacă cer repatrierea aurului din rezerva națională, aflat la Banca Angliei. Cazurile Rusiei și Venezuelei, invocate de inițiatori
Fanatik.ro
Parlamentarii Dianei Șoșoacă cer repatrierea aurului din rezerva națională, aflat la Banca Angliei. Cazurile Rusiei și Venezuelei, invocate de inițiatori
12:37
CFR Cluj a găsit înlocuitor pentru Louis Munteanu! Atacantul este cotat la 350.000 de euro
11:52
Bayern Munchen vrea să ia fața Realului! Bavarezii au contactat deja jucătorul
11:28
Cristi Chivu a început anul cu o decizie importantă la Inter! Jucătorii au fost încântați
11:02
Cutremur în Premier League! Antrenorul vrea să demisioneze, după investiții de peste 300 de milioane de euro
10:59
Gică Hagi taie în carne vie la Farul Constanța. Ce jucători dă afară
10:48
Transferul lui Ianis Stoica în Portugalia ajunge pe masa FIFA: „O să aibă interdicție”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVStațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine” 2 E oficial! Louis Munteanu a semnat cu DC United! 3 Anunțul făcut de UEFA despre Daniel Bîrligea în uiltima zi din an 4 Universitatea Craiova vrea să-i dea lovitura lui Dinamo! Anunțul venit din Italia 5 EXCLUSIVAlimentul la care Gică Popescu a renunțat. Doar de Crăciun a făcut o excepție 6 EXCLUSIVIftime și FC Botoșani, negocieri cu un fost jucător al FCSB-ului!
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie NăstasePensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase