Cristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui - Antena Sport

Radu Constantin Publicat: 1 ianuarie 2026, 12:25

Cristi Borcea şi familia lui, într-un interviu pentru AntenaSport

Cristi Borcea (55 de ani) a oferit un interviu exclusiv pentru AntenaSport. Alături de copii şi de soţia Valentina Pelinel, Borcea a vorbit despre mai multe subiecte, inclusiv despre mesele de sărbători și eforturile făcute pentru a avea numai bunătăți pe masă.

“Ne bucurăm că suntem aproape toată familia la munte”, declară Cristi Borcea, completat de Valentina Pelinel: “Foarte mare este bucuria de a sta toți la masă, mai ales că îi văd pe ei, cum stau toți împreună, sunt atât de uniți toți. Sunt mulți, trăiesc în diferite colțuri ale lumii, dar se înțeleg foarte bine”.

Cum are o familie numeroasă, Cristi Borcea recunoaște că a început să se pregătească de sărbători încă din noiembrie. El a făcut și o dezvăluire uluitoare, pentru mesele de sărbători el a tăiat peste zece porci!

“Noiembrie și decembrie au fost un subiect sensibil pentru mine. Dacă nu făceam sport crede că depășeam 100 de kilograme. Am tăiat cred că peste zece porci. Cred că am început din noiembrie sărbătorile. Astăzi suntem pe salate și pe paste”, a declarat Cristi Borcea.

