Primul transfer din 2026 pentru Dinamo! "Câinii" l-au convins să semneze pe un cunoscut jucător român din Liga 1 - Antena Sport

Dinamo îl va prezenta oficial, în curând, pe noul ei jucător, care e român şi vine de la o altă echipă din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalistul şi-a reziliat, recent, contractul şi vine la Dinamo ca jucător liber de contract.

Dinamo a rezolvat transferul lui Valentin Ţicu

Este vorba despre Valentin Ţicu (25 de ani), potrivit fanatik.ro. Ţicu tocmai s-a despărţit de Petrolul, singurul club din Liga 1 la care a evoluat. El este crescut de “lupii galbeni”.

În urmă cu un an şi jumătate Valentin Ţicu a suferit o accidentare foarte gravă. El a fost operat de 4 ori şi încă nu a revenit pe teren. A făcut două operaţii în România şi alte două în Italia. El dezvăluia că în timpul unei operaţii din ţară a luat o bacterie.

Ţicu este cotat în prezent la 300.000 de euro de către site-ul transfermarkt.com. Dinamo căuta de mai multă vreme o variantă de rezervă pentru Raul Opruţ (27 de ani). Ţicu poate fi folosit şi ca fundaş central şi ca mijlocaş stânga. Înainte de accidentarea gravă, Ţicu era căpitanul Petrolului.