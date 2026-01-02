E gata transferul! Cunoscutul jucător român din Liga 1 a semnat cu Dinamo! - Antena Sport

Închide meniul
Bogdan Stănescu Publicat: 2 ianuarie 2026, 14:19

Zeljko Kopic după victoria lui Dinamo cu Oţelul / Sport Pictures

Transferul lui Valentin Ţicu (25 de ani) la Dinamo a fost încheiat! Potrivit surselor AntenaSport, fostul fundaş stânga al Petrolului a semnat cu Dinamo.

Transferul urmează să fie anunţat oficial de către clubul din Ştefan cel Mare.

Valentin Ţicu a semnat cu Dinamo!

În urmă cu un an şi jumătate Valentin Ţicu a suferit o accidentare foarte gravă. El a fost operat de 4 ori şi încă nu a revenit pe teren. A făcut două operaţii în România şi alte două în Italia. El dezvăluia că în timpul unei operaţii din ţară a luat o bacterie.

Ţicu este cotat în prezent la 300.000 de euro de către site-ul transfermarkt.com. Dinamo căuta de mai multă vreme o variantă de rezervă pentru Raul Opruţ (27 de ani). Ţicu poate fi folosit şi ca fundaş central şi ca mijlocaş stânga. Înainte de accidentarea gravă, Ţicu era căpitanul Petrolului.

Preşedintele executiv al “câinilor”, Andrei Nicolescu, dezvăluia recent că Dinamo rezolvase primul transfer al iernii.

“Pe 2 ianuarie avem o prezentare de jucător, probabil la reunire, pe unul dintre posturile considerate deficitare. E închis (n.r. transferul), da.

Ne dorim, în mod ideal, patru jucători care să înlocuiască niște posturi pe care nu le vedem foarte bine acoperite și să aibă pe fiecare post jucător cu dublură pe care să le considere la același nivel. Sau cu potențialul la același nivel”, declara Andrei Nicolescu pentru 48TV.

 

