Jurnal Antena Sport | Un şoc de la Şucu - Antena Sport

Verdictul lui Marius Avram. O nouă eroare de arbitraj în Oțelul – UTA 2-2: “A fost penalty”

Veşti bune pentru România: Mihăilă a marcat din nou în Turcia!

Video Cătălin Ghigea și Antal Putinică au prefațat sezonul celor de la Audi, echipă debutantă în Formula 1

LIVE SCORE Botoşani – U Cluj 0-2. Duel decisiv pentru play-off, fără Cristiano Bergodi. Lukic face spectacol

1

Florin Bratu, antrenor în Liga 1! Cu ce echipă este în negocieri avansate

2

Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: “Cea mai mare umilință pentru sportul românesc”

3

Reacţia lui Meme Stoica după ce Florin Prunea l-a făcut “agarici”

4

Julia Sauter, prima reacţie după ce a făcut istorie pentru România: “Wow, sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată la așa ceva”

5

Julia Sauter a intrat în istoria României la Jocurile Olimpice. Cea mai bună clasare la patinaj artistic feminin

6

Ce i s-a transmis în cască lui Radu Petrescu, înainte de gafa din Petrolul – FC Argeş 2-1