Vladimir Screciu, cu lacrimi în ochi când a vorbit despre Mircea Lucescu: „E cumplit pentru noi”

Vladimir Screciu a oferit prima reacție, după ce Universitatea Craiova a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-0, în etapa a treia de play-off. Mijlocașul a transmis că oltenii meritau cele trei puncte, după jocul solid prestat.
Vladimir Screciu a fost întrebat și despre Mircea Lucescu. Fostul selecționer se află în continuare în comă indusă, la Terapie Intensivă, în Spitalul Universitar. Starea sa s-a înrăutățit în noaptea de sâmbătă spre duminică, după infarctul suferit vineri.
Vladimir Screciu, afectat de problemele lui Mircea Lucescu
Vladimir Screciu și-a găsit cu greu cuvintele atunci când a fost întrebat despre Mircea Lucescu. Vizibil emoționat, mijlocașul Universității Craiova a transmis că pentru jucătorii naționalei, momentul în care „Il Luce” a fost resuscitat în cantonamentul „tricolorilor”, în urmă cu o săptămână, a fost unul cumplit.
„Meritam victoria, a fost un meci greu, dar ni se cuvine victoria. Și în prima repriză era să marcheze, Anzor e un suter foarte bun, e important și pentru el că a marcat, dar și pentru noi. Trebuia să ne luăm revanșa față de suporteri, dar și față de noi, era inacceptabil să nu câștigăm azi. Orice e posibil, nu e doar între noi bătălia, se pot întâmpla multe. Simt că avem un grup foarte bun, se vede pe teren, e cel mai bun grup de când sunt aici.
(N.r. Despre Mircea Lucescu) Mi-este foarte greu să vorbesc, acum câteva zile ne antrena, era acolo cu noi, acum am văzut ce s-a întâmplat. Noi ne rugăm pentru el, sper să se facă bine, ne doare foarte tare, noi am fost acolo (n.r. când a fost resuscitat Mircea Lucescu în cantonament). Ne antrena și acum să auzim aceste vești…e ceva tulburător pentru noi, e un moment cumplit”, a declarat Vladimir Screciu, conform digisport.ro, după Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0.
