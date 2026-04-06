Home | Fotbal | Liga 1 | „Dinamo ne va ajuta să fim campioni”. Gică Craioveanu, euforic după Univ. Craiova – CFR 2-0: „Lumea mă face căpiat, dar…”

„Dinamo ne va ajuta să fim campioni”. Gică Craioveanu, euforic după Univ. Craiova – CFR 2-0: „Lumea mă face căpiat, dar…”

Viviana Moraru Publicat: 6 aprilie 2026, 23:42

Comentarii
Dinamo ne va ajuta să fim campioni”. Gică Craioveanu, euforic după Univ. Craiova – CFR 2-0: Lumea mă face căpiat, dar…”

Gică Craioveanu, pe stadionul "Ion Oblemenco"/ Hepta

Gică Craioveanu a oferit prima reacție, după ce Universitatea Craiova a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-0, în etapa a treia de play-off. Fostul internațional a transmis că succesul este unul uriaș pentru olteni, ținând cont că urmează duelul cu liderul U Cluj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gică Craioveanu a analizat lupta la titlu și a transmis că Dinamo îi poate „ajuta” pe rivalii olteni să câștige titlul, dacă le va încurca pe celelalte formații din play-off.

Gică Craioveanu, euforic după Univ. Craiova – CFR 2-0

„Este o victorie uriașă pentru moralul jucătorilor, îți permite să joci contra celor de la U Cluj mult mai relaxați. Eu cred că suntem peste U Cluj, cu tot respectul pe care îl am pentru ei. Au jucători importanți, jucători care au fost la noi. Au un antrenor extraordinar. Dar, consider că Universitatea în momentul actual arată foarte bine.

Acum cred că echipa este la un nivel bun, a știut să sufere cu Dinamo, a câștigat pe merit. A știut să sufere azi, a câștigat pe merit. Deci, eu cred că echipa e cea mai mare favorită la titlu.

Paradoxal, eu cred că va influența acest campionat Dinamo și FC Argeș, mai ales Dinamo. Cred că Dinamo ne va ajuta să fim campioni. Așa m-am gândit de foarte mult timp și pare că așa va fi”, a declarat Gică Craioveanu, după Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0.

Reclamă
Reclamă

De asemenea, Gică Craioveanu l-a lăudat pe Anzor, marcatorul primului gol al meciului Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0. Fostul jucător a transmis că georgianul este un jucător extrem de important pentru olteni.

„Bancu e cel mai important jucător al echipei, e liderul vestiarului. Dar, Ștefan s-a achitat foarte bine de sarcini, a avut momente bune, momente mai puțin inspirate ca toată lumea.

Nu poți să ai 90 de minute la un nivel senzațional, altfel era pe la Milan sau pe la Real Madrid. Echipa a arătat foarte bine, mă bucur cel mai mult pentru victorie, pentru Mister și pentru Anzor.

Reclamă

Anzor, o repet, toată lumea îmi spune că sunt căpiat, dar mi se pare un jucător-cheie al echipei. El și Cicâldău sunt cei mai importanți jucători ai Craiovei în momentul actual”, a mai spus Craioveanu.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
