Napoli – AC Milan 1-0. Campioana se apropie de Inter-ul lui Cristi Chivu!

Partida Napoli – AC Milan, din etapa a 31-a din Serie A, a fost în format live score, pe as.ro. Duelul a fost unul „de foc”, pentru ocuparea locului secund.
În urma victoriei, Napoli a urcat pe locul 2, în urma lui Cristi Chivu şi Inter cu 7 puncte, în timp ce AC Milan a coborât pe locul 3.
Cu 63 de puncte, AC Milan pare că a ieşit din cursa pentru titlu.
Napoli – AC Milan LIVE SCORE 1-0
Min. 79: Napoli – AC Milan 1-0! Politano a deschis scorul cu un şut în forţă, din careu
Min. 1: A început meciul!
Update: Juventus – Genoa 2-0. Torinezii s-au impus în duelul cu echipa lui Dan Șucu, golurile fiind marcate de Bremer și de Weston McKennie. „Bătrâna Doamnă” a acumulat 57 de puncte și e doar la un punct distanță de Como, ocupanta locului patru, ultimul care duce în Champions League.
Napoli traversează o perioadă excelentă, având patru victorii la rând în Serie A. Trupa lui Antonio Conte le-a învins pe Cagliari, Lecce, Torino și Verona.
De cealaltă parte, AC Milan s-a impus în duelul cu Torino, scor 3-2, în ultimul meci disputat în Serie A, înaintea pauzei internaționale.
Un rezultat de egalitate ar fi favorabil pentru Interul lui Cristi Chivu, care în acest context ar încheia etapa a 31-a din Serie A cu un avans de opt puncte în fruntea campionatului. Nerazzurrii au dat recital, în această rundă, reușind să o învingă pe AS Roma cu scorul de 5-2.
În tur, AC Milan a învins-o cu 2-1 pe Napoli. Cele două formații s-au duelat și în semifinalele Supercupei Italiei, trupa lui Antonio Conte reușind să câștige partida cu scorul de 2-0.
