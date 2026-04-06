Iuliu Mureşan: “Ne luptăm pentru locul trei. Nu visez la cai verzi pe pereţi!” Pe cine pune în locul lui Bilaşco

Universitatea Craiova a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia CFR Cluj, în etapa a treia din play-off-ul Ligii 1. Preşedintele Iuliu Mureşan crede că ardelenii au ieşit din cursa pentru titlu în urma acestei înfrângeri.
Chiar şi locul trei în Liga 1 este considerat “o minune” de Mureşan: “Realist trebuie să ne luptăm pentru locul trei. Nu visez la cai verzi pe pereţi. Totuşi titlul se joacă între cele două echipe. Nu sunt pesimist, dacă prindem locul trei eu zic că am făcut minuni de unde am plecat”.
Iuliu Mureşan anunţă că CFR Cluj a primit licenţa pentru Europa, iar clubul nu mai are datorii: “Am primit acceptul de la FRF, unde comisii care au analizat fiecare capitol, la toate am îndeplinit toate cerinţele. Atât pentru Liga 1, cât şi pentru Europa. Am plătit tot.”
El a vorbit şi despre plecarea lui Răzvan Zamfir la Universitatea Cluj, acolo unde acum face performanţă.
“Eu cu Răzvan am o relaţie specială. Fiecare îşi caută mai bine, suntem naşi şi fini. Suntem legaţi pe viaţă. Când am venit, ne-am intersectat la club, a vrut să plece. El nu dă interviuri, se fereşte. Este cel mai bun din ţară, zic eu”, a conchis Mureşan.
Cât priveşte plecarea lui Marius Bilaşco la Rapid, prşedintele CFR-ului susţine că are două variante pentru acest post. Una este reprezentată chiar de Deac.
“Lui Deac i-am propus să vină în administraţie ca director sportiv, din vară, când lasă ghetele în cui. Avem două variante. Mara nu pleaca de la CFR Cluj, la cum în cunosc eu”, a mai spus Mureşan.
- Remarcatul lui Cristi Săpunaru după Craiova – CFR Cluj 2-0: “Îmi place enorm de mult”! Îl vrea şi la naţională
- „Dinamo ne va ajuta să fim campioni”. Gică Craioveanu, euforic după Univ. Craiova – CFR 2-0: „Lumea mă face căpiat, dar…”
- Vladimir Screciu, cu lacrimi în ochi când a vorbit despre Mircea Lucescu: „E cumplit pentru noi”
- “Nu o să mai am astfel de momente” Reacţia lui Baiaram, după ce Coelho nu l-a titularizat! Mesaj pentru Lucescu
- Cui i-a dedicat Filipe Coelho victoria cu CFR Cluj: “Este un moment prost pentru el”