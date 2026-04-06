Iuliu Mureşan: “Ne luptăm pentru locul trei. Nu visez la cai verzi pe pereţi!” Pe cine pune în locul lui Bilaşco

Universitatea Craiova a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia CFR Cluj, în etapa a treia din play-off-ul Ligii 1. Preşedintele Iuliu Mureşan crede că ardelenii au ieşit din cursa pentru titlu în urma acestei înfrângeri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar şi locul trei în Liga 1 este considerat “o minune” de Mureşan: “Realist trebuie să ne luptăm pentru locul trei. Nu visez la cai verzi pe pereţi. Totuşi titlul se joacă între cele două echipe. Nu sunt pesimist, dacă prindem locul trei eu zic că am făcut minuni de unde am plecat”.

Iuliu Mureşan anunţă că CFR Cluj a primit licenţa pentru Europa, iar clubul nu mai are datorii: “Am primit acceptul de la FRF, unde comisii care au analizat fiecare capitol, la toate am îndeplinit toate cerinţele. Atât pentru Liga 1, cât şi pentru Europa. Am plătit tot.”

El a vorbit şi despre plecarea lui Răzvan Zamfir la Universitatea Cluj, acolo unde acum face performanţă.

“Eu cu Răzvan am o relaţie specială. Fiecare îşi caută mai bine, suntem naşi şi fini. Suntem legaţi pe viaţă. Când am venit, ne-am intersectat la club, a vrut să plece. El nu dă interviuri, se fereşte. Este cel mai bun din ţară, zic eu”, a conchis Mureşan.