“Câinii” i-au găsit înlocuitor din Liga 1 lui Zeljko Kopic, în cazul în care antrenorul croat va părăsi Dinamo!

Dinamo îşi pregăteşte o variantă de rezervă în cazul în care Zeljko Kopic (48 de ani) va avea o ofertă de nerefuzat în vară şi va părăsi formaţia din Ştefan cel Mare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conducerea “câinilor” are o listă cu posibili înlocuitori ai lui Kopic, cei mai mulţi antrenori de pe această listă fiind din străinătate.

Ianis Zicu, pe lista cu posibilii înlocuitori ai lui Zeljko Kopic

Potrivit gsp.ro, pe lista cu posibilii înlocuitori ai lui Kopic se află şi antrenorul Farului, Ianis Zicu (42 de ani). Înainte de a o prelua pe Farul, Zicu a dus-o pe Metaloglobus în prima ligă.

Potrivit sursei citate, conducerea lui Dinamo îl vede pe Ianis Zicu drept un „tehnician de viitor, din generația nouă, conectat la date, la fotbalul modern, interesat de un joc total”.

Farul a fost învinsă surprinzător, în ultimul meci, acasă de formaţia antrenată de Claudiu Niculescu (49 de ani), Unirea Slobozia. După înfrângere, Zicu le transmitea jucătorilor săi că, în acest moment, Farul nu poate vorbi despre cele două locuri care duc la barajul pentru Conference League.