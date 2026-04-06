Anunţ de ultimă oră făcut de Spitalul Universitar despre Mircea Lucescu: “Întâlnire complexă a personalului medical”

Dan Roșu Publicat: 6 aprilie 2026, 14:13

Mircea Lucescu se află în continuare în comă indusă, iar Spitalul Universitar a oferit noi informaţii legate de starea antrenorului de 80 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Medicii care se ocupă de Mircea Lucescu au chiar luni o întâlnire de urgenţă în care vor stabili ce tratament va urma în continuare marele nostru antrenor.

“În Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti sunt internaţi în acest moment aproape 800 de pacienţi. Fiecare cu viaţa lui, problemele lui de sănătate, povestea lui, familia lui. Interesul public manifestat faţă de un pacient trebuie să respecte intimitatea, dreptul la confidenţialitate, demnitate, linişte.

Facem un apel la presă să respecte aceste principii şi să nu mai preia informaţii incorecte sau inexacte. Comunicatele oficiale ale SUUB conţin datele corecte şi exacte.

Facem precizarea că nu sunt elemente noi în evoluţia stării de sănătate a dlui Mircea Lucescu şi că vom reveni cu informaţii în curând, sau dacă va fi necesar.

Reclamă
Reclamă

La acest moment se desfăşoară o întâlnire complexă a personalului medical, pentru a decide conduita terapeutică imediată a acestui caz. SUUB a comunicat pas cu pas asupra acestui subiect de interes public”, a anunţat Spitalul Universitar.

Reclamă
Loading ... Loading ...
