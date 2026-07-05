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Jurnal Antena Sport | Victorie mare pentru Leclerc

Charles Leclerc a triumfat la Silverstone, după o cursă de coşmar pentru Antonelli şi Verstappen. Marea Britanie a făcut un nou record de public în Formula 1.

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