Jurnal Antena Sport | Victorie mare pentru Leclerc

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Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap!

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UPDATE FIFA, o nouă lovitură pentru Istvan Kovacs. Ce se întâmplă cu arbitrul la Campionatul Mondial

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Oferta uriașă primită de Vozinha după Campionatul Mondial! Ce s-a întâmplat după ce l-a cucerit pe Messi

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“FIFA, faceți ceva”. Henry, contrariat după ce Messi a fost “jucătorul meciului” în Argentina – Capul Verde

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Decizie în privinţa lui Istvan Kovacs. Au fost anunţaţi primii arbitri pentru optimile CM 2026

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