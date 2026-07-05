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SUA se pot baza pe un jucător important, chiar dacă a fost inițial suspendat! Veste uriașă pentru Mauricio Pochettino

Alex Ioniță Publicat: 5 iulie 2026, 20:20

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SUA se pot baza pe un jucător important, chiar dacă a fost inițial suspendat! Veste uriașă pentru Mauricio Pochettino

Profimedia

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Mauricio Pochettino a primit o veste uriașă, înainte de SUA – Belgia. Selecționerul a aflat că se poate baza pe un jucător important, chiar dacă acesta a fost suspendat în partida din 16-imi.

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Este vorba despre Folarin Balogun, care a văzut cartonașul roșu în partida cu Bosnia, din 16-imile Campionatului Mondial. El a fost suspendat după un fault dur asupra fundașului Tarik Muharemovic.

SUA se pot baza pe Folarin Balogun, la meciul cu Belgia

După o astfel de eliminare, jucătorul este indisponibil pentru următoarea partidă. Totuși, Balogun poate juca în partida cu Belgia!

Potrivit informațiilor oferite de The Athletic, în regulamentul FIFA este specificat că:

„Se poate decide suspendarea totală sau parțială a executării unei măsuri disciplinare.

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În cazul în care persoana care beneficiază de suspendarea sancțiunii săvârșește, în perioada de probă, o altă abatere de natură și gravitate similare, se revocă suspendarea și dispune executarea sancțiunii, fără a modifica orice fel de sancțiune suplimentară aplicată pentru noua abatere”.

Astfel, sursa citată anunță faptul că Balogun va beneficia de această regulă și că va fi disponibil pentru următorul meci al Statelor Unite.

FIFA l-a „iertat” și pe Cristiano Ronaldo, care a scăpat de o suspendare pentru începutul Cupei Mondiale, după ce a primit o sancțiune valabilă timp de 3 etape. Totuși, ultimele 2 jocuri din această suspendare au fost incluse într-o suspendare valabilă timp de 1 an.

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Cifrele lui Folarin Balogun

Folarin Balogun este una dintre vedetele din lotul lui Mauricio Pochettino, pentru Cupa Mondială din acest an. Atacantul legitimat la AS Monaco a adunat 30 de selecții la echipa națională, în care a marcat de 12 ori.

De menționat este faptul că Balogun a adunat selecții la reprezentativele U17, U18, U20 și U21 ale Angliei.

Și-a început cariera la juniorii lui Arsenal. A  fost împrumutat apoi de „tunari” la echipe precum Middlesbrough și Stade Reims. În vara lui 2023 a fost cedat definitiv la AS Monaco, în schimbul sumei de 30 de milioane de euro.

În momentul de față, Balogun este cotat la suma de 40 de milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

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