SUA se pot baza pe un jucător important, chiar dacă a fost inițial suspendat! Veste uriașă pentru Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino a primit o veste uriașă, înainte de SUA – Belgia. Selecționerul a aflat că se poate baza pe un jucător important, chiar dacă acesta a fost suspendat în partida din 16-imi.

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Este vorba despre Folarin Balogun, care a văzut cartonașul roșu în partida cu Bosnia, din 16-imile Campionatului Mondial. El a fost suspendat după un fault dur asupra fundașului Tarik Muharemovic.

SUA se pot baza pe Folarin Balogun, la meciul cu Belgia

După o astfel de eliminare, jucătorul este indisponibil pentru următoarea partidă. Totuși, Balogun poate juca în partida cu Belgia!

Potrivit informațiilor oferite de The Athletic, în regulamentul FIFA este specificat că:

„Se poate decide suspendarea totală sau parțială a executării unei măsuri disciplinare.