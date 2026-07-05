„Trebuie să ai tupeu să spui asta!” Marocanilor nu le-a venit să creadă declarația lui Marsch la finalul meciului

Maroc a devenit prima echipă calificată în sferturile Campionatului Mondial după victoria cu 3-0 în fața Canadei. Toate golurile au venit în repriza a doua.

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Maroc așteaptă acum adversara din partida pe care Franța o dispută împotriva Paraguay-ului.

Duelul declarațiilor

Canada a început mai bine meciul cu Maroc și a avut primele ocazii, nefructificate. Maroc a dat lovitura în ultima parte a meciului. Jesse Marsch a transmis un mesaj sfidător după meci.

„Am controlat meciul în totalitate. Eram echipa care a părut mai aproape de victorie, dar golurile schimbă cursul meciurilor, iar după ce au marcat și-au permis să se retragă. Per total, însă, am fost mai buni decât ei.Înainte să venim aici, dacă ne-ar fi spus cineva că vom ajunge în optimile de finală, am fi fost mulțumiți. Iar dacă ne-ar fi spus că vom juca în felul acesta, probabil am fi crezut că vom câștiga meciul.

I-am provocat pe jucători să înțeleagă că pot să joace așa tot timpul. Împotriva celor mai bune echipe din lume, noi putem avea o zi în care suntem mai buni. Putem să păstrăm acest standard? Putem pava un drum pentru tineri? Putem construi un ADN canadian?