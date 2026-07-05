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„Trebuie să ai tupeu să spui asta!” Marocanilor nu le-a venit să creadă declarația lui Marsch la finalul meciului

Sebastian Ujica Publicat: 5 iulie 2026, 0:57

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Trebuie să ai tupeu să spui asta!” Marocanilor nu le-a venit să creadă declarația lui Marsch la finalul meciului

Jesse Marsch a dus Canada în optimile World Cup / Getty Images

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Maroc a devenit prima echipă calificată în sferturile Campionatului Mondial după victoria cu 3-0 în fața Canadei. Toate golurile au venit în repriza a doua.

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Maroc așteaptă acum adversara din partida pe care Franța o dispută împotriva Paraguay-ului.

Duelul declarațiilor

Canada a început mai bine meciul cu Maroc și a avut primele ocazii, nefructificate. Maroc a dat lovitura în ultima parte a meciului. Jesse Marsch a transmis un mesaj sfidător după meci.

„Am controlat meciul în totalitate. Eram echipa care a părut mai aproape de victorie, dar golurile schimbă cursul meciurilor, iar după ce au marcat și-au permis să se retragă. Per total, însă, am fost mai buni decât ei.Înainte să venim aici, dacă ne-ar fi spus cineva că vom ajunge în optimile de finală, am fi fost mulțumiți. Iar dacă ne-ar fi spus că vom juca în felul acesta, probabil am fi crezut că vom câștiga meciul.

I-am provocat pe jucători să înțeleagă că pot să joace așa tot timpul. Împotriva celor mai bune echipe din lume, noi putem avea o zi în care suntem mai buni. Putem să păstrăm acest standard? Putem pava un drum pentru tineri? Putem construi un ADN canadian?

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În ceea ce privește obiectivul de a-i face pe canadieni mândri, jucătorii nu puteau face mai mult” a spus Jesse Marsch după partidă.

Replica a venit imediat de la antrenorul Marocului, Mohamed Ouahbi, cel care nu a fost de acord cu analiza lui Marsch: „Trebuie să ai ceva tupeu să spui asta după ce ai pierdut cu 3-0.

Nu mai suntem o surpriză și acesta este un motiv de mândrie. Cred că este doar începutul și sper să continuăm să avem astfel de evoluții mulți ani de acum încolo. Vrem să mergem cât de departe posibil și să-i facem pe oameni să fie mândrii” a spus Ouahbi.

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