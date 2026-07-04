“FIFA, faceți ceva”. Henry, contrariat după ce Messi a fost “jucătorul meciului” în Argentina – Capul Verde

Thierry Henry și Zlatan Ibrahimovic au analizat din studioul celor de la FOX ce s-a întâmplat în “thriller-ul” dintre Argentina și Capul Verde, câștigat de sud-americani cu 3-2.

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Lionel Messi a fost cel care a primit trofeul de “jucătorul meciului” după partida de pe Miami Stadium, însă fostul mare atacant francez este de părerea că acea distincție ar fi fost meritată de întreaga națională africană, care a scris istorie la debutul ei la World Cup.

Henry crede că FIFA ar trebui să le acorde celor din Capul Verde un premiu special

Argentina a ajuns în optimile de finală ale Cupei Mondiale la capătul unui duel de cinci stele cu Insulele Capului Verde, care din postura de outsideră clară a fost o “nucă” extrem de tare pentru campioana mondială. Sud-americanii au condus cu 1-0 și 2-1, însă au fost egalați de fiecare dată de africani, care au clacat până la urmă în repriza a doua din prelungiri.

După meci, prestația celor din Capul Verde a fost aplaudată în presa de pretutindeni, inclusiv la FOX Sports, unde Henry și Ibrahimovic au analizat partida disputată la Miami, în urma căreia Argentina a ajuns în optimile World Cup. Fostul jucător de la Arsenal sau Barcelona a remarcat atât de mult echipa lui Bubista încât a spus că nu Messi ar fi trebuit să primească trofeul de “jucătorul meciului”, ci toată echipa africană.

Ulterior, Henry i-a îndemnat pe cei de la FIFA să le ofere o distincție specială celor din Capul Verde, care la prima lor participare la Cupa Mondială au trecut de o grupă cu Spania, Uruguay și Arabia Saudită și au chinuit serios campioana mondială en-titre.