“FIFA, faceți ceva”. Henry, contrariat după ce Messi a fost “jucătorul meciului” în Argentina – Capul Verde

Thierry Henry și Zlatan Ibrahimovic au analizat din studioul celor de la FOX ce s-a întâmplat în “thriller-ul” dintre Argentina și Capul Verde, câștigat de sud-americani cu 3-2.
Lionel Messi a fost cel care a primit trofeul de “jucătorul meciului” după partida de pe Miami Stadium, însă fostul mare atacant francez este de părerea că acea distincție ar fi fost meritată de întreaga națională africană, care a scris istorie la debutul ei la World Cup.
Henry crede că FIFA ar trebui să le acorde celor din Capul Verde un premiu special
Argentina a ajuns în optimile de finală ale Cupei Mondiale la capătul unui duel de cinci stele cu Insulele Capului Verde, care din postura de outsideră clară a fost o “nucă” extrem de tare pentru campioana mondială. Sud-americanii au condus cu 1-0 și 2-1, însă au fost egalați de fiecare dată de africani, care au clacat până la urmă în repriza a doua din prelungiri.
După meci, prestația celor din Capul Verde a fost aplaudată în presa de pretutindeni, inclusiv la FOX Sports, unde Henry și Ibrahimovic au analizat partida disputată la Miami, în urma căreia Argentina a ajuns în optimile World Cup. Fostul jucător de la Arsenal sau Barcelona a remarcat atât de mult echipa lui Bubista încât a spus că nu Messi ar fi trebuit să primească trofeul de “jucătorul meciului”, ci toată echipa africană.
Ulterior, Henry i-a îndemnat pe cei de la FIFA să le ofere o distincție specială celor din Capul Verde, care la prima lor participare la Cupa Mondială au trecut de o grupă cu Spania, Uruguay și Arabia Saudită și au chinuit serios campioana mondială en-titre.
“E o nebunie ce am trăit. Omul meciului ar fi trebuit să fie Capul Verde. FIFA, faceți un special trofeu pentru ei, cu o inimă, nu știu ce faceți, voi aveți puterea, nu eu. Vă rog să o faceți.
Capul Verde a arătat că nu are frică. Au dus o luptă de la egal la egal cu cei care sunt campioni mondiali en-titre, egalându-i în intensitate, credință și calitate.
Despre asta e fotbalul. Reputația nu marchează goluri, curajul o face. Argentina a arătat prea confortabilă uneori, de parcă s-ar fi așteptat de la Capul Verde să se dea la o parte. Au primit însă o lecție de determinare în fotbal“, a spus Thierry Henry la FOX.
În optimile de finală ale Cupei Mondiale, Argentina va da peste Egipt. Meciul va avea loc pe 7 iulie, de la ora 19:00.
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