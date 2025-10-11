Jurnal Antena Sport | Vor să accelereze spre play-off - Antena Sport

Închide meniul
Jurnal Antena Sport | Vor să accelereze spre play-off

Campionii de la FCSB au testat mașini noi ca să prindă viteză în cursa pentru play-off și vor să îi vadă pe colegii de la națională că îi bat pe austrieci.

23:39
Victorii pentru Spania, Italia și Portugalia în preliminariile World Cup. Istvan Kovacs i-a purtat ghinion Serbiei
23:34
EXCLUSIVIlie Dumitrescu, calcule de calificare: “Avem mari șanse să mergem de pe poziția a doua”
23:09
“Ah, nu sunt frați?”. Moment de confuzie al unui jucător austriac înainte de duelul cu România
23:06
Mesajul lui Mihai Stoica, după ce Cosmin Olăroiu e aproape de calificare la Campionatul Mondial
22:54
Pe urmele lui Cristiano Ronaldo! Recordul fabulos stabilit de Erling Haaland, după tripla din meciul cu Israel
22:49
VideoJurnal Antena Sport | Olimpicii, modele pentru cei mici
