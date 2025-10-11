Jurnal Antena Sport | Vor să accelereze spre play-off - Antena Sport

Pe urmele lui Cristiano Ronaldo! Recordul fabulos stabilit de Erling Haaland, după tripla din meciul cu Israel

Mesajul lui Mihai Stoica, după ce Cosmin Olăroiu e aproape de calificare la Campionatul Mondial

“Ah, nu sunt frați?”. Moment de confuzie al unui jucător austriac înainte de duelul cu România

EXCLUSIV Ilie Dumitrescu, calcule de calificare: “Avem mari șanse să mergem de pe poziția a doua”

Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua

Adrian Șut, convocat de urgență la națională pentru meciul cu Austria. Pe cine a înlocuit

EXCLUSIV Mircea Lucescu a decis! Cine va apăra poarta României în meciul crucial cu Austria

Zlatan Ibrahimovic şi-a amintit de Chivu: “Îi urez baftă, dar sper să nu câștige!” Cum îl laudă pe român

EXCLUSIV Mircea Lucescu l-a lăudat pe Ianis Hagi după victoria cu Moldova: „Preia rolul lui Stanciu”. Ce a spus despre meciul cu Austria

Mircea Lucescu a intrat peste conferința selecționerului Moldovei. Ce cuvânt a repetat de trei ori, după victoria României