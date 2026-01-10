Jurnal Antena Sport | Chipciu a primit informații prețioase de la "spionul" Maxim în Turcia - Antena Sport

Veste uriașă pentru Dinamo. Kennedy Boateng și-a decis viitorul: “Cred că am ajuns la un acord”

Gigi Becali a cedat un alt fotbalist de la FCSB. A fost prezentat oficial

“Vacanță în Ibiza. Credeam că pierdem cu 7-0”. Delir la echipa de Liga a 6-a care a produs surpriza în FA Cup

Video Jurnal Antena Sport | Înfrângere în trei acte pentru Universitatea Craiova în Antalya

1

Nicolae Stanciu, mesaj în miez de noapte după ce a ratat un penalty în minutul 90+9 în AC Milan – Genoa

2

Motivul pentru care Dinamo a renunţat la transferul atacantului român care marchează “la foc automat”!

3

Fost fotbalist de la FCSB, relaţie cu Elena Ionescu. E diferenţă de 13 ani între ei

4

UPDATE LIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Man. City, mutare de 75 milioane de euro

5

Încă un transfer din România în Turcia. A fost prezentat oficial

6

După trei transferuri picate, Gigi Becali forţează aducerea unui român dorit şi de Galatasaray