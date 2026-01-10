Când își prezintă echipele din Formula 1 monoposturile pentru sezonul 2026? Calendarul complet - Antena Sport

Noul sezon din Formula 1 va începe peste aproximativ două luni, însă până atunci fiecare echipă de pe grilă va organiza un eveniment în care își va prezenta monopostul pentru anul 2026. Calendarul dezvăluirii mașinilor pentru noua stagiune este acum complet, astfel că fanii motorsportului pot bifa în calendar ziua în care constructorii lor favoriți își vor etala noua mașină.

Formula 1 nu este deloc departe de startul unui nou sezon, însă până atunci mai există un “hop”, și anume cel legat de prezentarea mașinilor. Cu siguranță, evenimentele vor atrage mai mult interes decât în anii trecuți, ținând cont de schimbarea radicală a regulamentului care i-a obligat pe constructori din acest sezon să o ia de la 0 și să aibă prototipe noi de mașini.

Red Bull deschide balul prezentărilor

Primele două echipe care își vor prezenta monoposturile vor fi Red Bull și Racing Bulls, formația ei “satelit”. Constructorii austrieci, respectiv italieni, își vor dezvălui monoposturile pe data de 15 ianuarie.

Mercedes, echipa care a încheiat pe locul secund în clasamentul constructorilor, va organiza evenimentul său pe 22 ianuarie, iar la o zi distanță Ferrari va afișa și ea monopostul în care vor concura Charles Leclerc și Lewis Hamilton.

Cadillac, echipa a 11-a din “Marele Circ” va fi una dintre ultimele care își prezintă mașina, și anume pe 8 februarie. Pe data de 9, cu doar două zile înainte de prima sesiune de testări din Bahrain, campioana McLaren își va prezenta monopostul, în aceeași zi cu Aston Martin.