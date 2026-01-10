Cum a ajuns Andrei Raţiu pe lista de achiziţii a lui Cristi Chivu. Suma de transfer: 18 milioane de euro! - Antena Sport

Andrei Raţiu a fost pus pe lista de achiziţii a lui Inter de site-ul de casă al clubului, linterista.it.

Italienii vobresc laudativ de român, dar spun că are şi o slăbiciune: nu produce goluri şi assisturi multe. Italienii mai scriu că este un jucător abil, care ştie să folosească şi driblingul, iar valorea lui de transfer este în acest moment de 18 milioane de euro. Mai mult, jurnaliştii intalieni cred că este momentul ca Andrei Raţiu să facă un salt în carieră prin venirea la Inter, alături de Cristi Chivu. “Ar putea face un salt important de calitate prin transferul la un club mare, unde l-ar regăsi și pe compatriotul său, Cristi Chivu”, scriu italnienii.

Numele lui Andrei Raţiu a fost adus în discuţie în contextul în care Inter este descoperit în flancul drept al apărării după accidentarea suferită de Denzel Dumfries. L’Interista a alcătuit o listă de trei jucători pe care Inter ar trebui să îi ia în considerare. Primul este Raoul Bellanova, jucătorul celor de la Atalanta, al doilea este Neco Williams de la Nottingham Forest, iar al treilea pe listă este românul Andrei Raţiu.