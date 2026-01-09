Nicolae Stanciu, mesaj în miez de noapte după ce a ratat un penalty în minutul 90+9 în AC Milan - Genoa - Antena Sport

Închide meniul
Nicolae Stanciu, mesaj în miez de noapte după ce a ratat un penalty în minutul 90+9 în AC Milan – Genoa

Andrei Nicolae Publicat: 9 ianuarie 2026, 8:25

Nicolae Stanciu, după penalty-ul ratat în AC Milan - Genoa / Profimedia

Nicolae Stanciu a avut parte de o seară “neagră” în meciul din campionat dintre AC Milan și Genoa, unde a ratat un penalty în minutul 90+9 care putea aduce victoria echipei sale. La scurt timp după fluierul final, mijlocașul de 32 de ani a postat un mesaj pe rețelele sociale prin care și-a cerut iertare.

Genoa putea obține o victorie uriașă pe San Siro în duelul cu AC Milan și a fost la un penalty distanță de acest lucru. După ce a condus cu 1-0 până în minutul 90+2, când a venit reușita egalizatoare a lui Rafael Leao, “grifonii” păreau că vor pleca doar cu un punct de pe stadionul echipei din nordul Italiei.

Stanciu “și-a turnat cenușă în cap” după penalty-ul ratat

Cu toate acestea, echipa lui Daniele De Rossi a mai primit o speranță atunci când centralul a acordat o lovitură de la 11 metri în favoarea sa. Omul desemnat să execute a fost Nicolae Stanciu, intrat în minutul 83, însă românul a șutat mult peste poartă, iar scorul a rămas 1-1.

După meci, cel care a purtat mult timp banderola de căpitan a României a ținut să își asume responsabilitatea pentru cele două puncte pierdute de echipa sa. În plus, Stanciu și-a cerut scuze vestiarului și întregii suflări de suporteri genoveze.

Mi-am asumat responsabilitatea pentru penalty, acum îmi asum responsabilitatea pentru cele două puncte pierdute. Îmi cer scuze colegilor mei și fanilor Genoa“, a scris mijlocașul român pe rețelele sociale.

Penalty-ul cu AC Milan a fost al 11-lea ratat de Nicolae Stanciu în întreaga sa carieră. Ultima dată când mijlocașul nu a convertit o lovitură de la 11 metri se întâmpla în preliminariile pentru EURO 2024, la un meci de pe Arena Națională dintre România și Kosovo, disputat pe 12 septembrie 2023.

