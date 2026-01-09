Fost fotbalist de la FCSB, relaţie cu Elena Ionescu. E diferenţă de 13 ani între ei - Antena Sport

Alexandru Enache (24 de ani), fotbalist care a aparținut de FCSB timp de 3 ani, şi-a anunţat oficial relaţia cu Elena Ionescu (37 de ani), solista trupei Mandinga.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”Sunt cu cineva, sunt liniștită și fericită și de aici înainte vedem ce-o vrea bunul Dumnezeu!”, a recunoscut cântăreaţa relaţia. Cei doi au postat imagini cu ei doi împreună din vacanţa de sărbători, din Dubai.

”De-a lungul timpului, am fost discretă cu viața mea personală, asta pentru că nu îmi doresc să se vorbească despre viața mea personală! Sunt cu cineva de ceva timp, iar ceea ce am postat a fost, așa, pentru mine, cumva, nedorind să dau mai multe detalii până când nu voi concretiza această relație pentru viitor, adică să mă căsătoresc. Că așa știi cum e, nu îmi place să se scrie despre persoanele pe care le cunosc sau cu care sunt în relație, în cunoaștere!”, a mai spus Elena Ionescu, potrivit spynews.ro.

Alex Enache este mai mic decât artista cu 13 ani, însă se pare că diferența de vârstă nu are nicio relevanță în povestea de iubire a celor doi, mai scrie sursa menţionată.