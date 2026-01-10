New York Rangers - Boston Bruins LIVE VIDEO (20:00). Duel tare în TD Garden - Antena Sport

Închide meniul
Antena
New York Rangers – Boston Bruins LIVE VIDEO (20:00). Duel tare în TD Garden

Publicat: 10 ianuarie 2026, 15:02

Jucătorii lui Boston Bruins / Getty Images

Meciul dintre New York Rangers şi Boston Bruins va fi LIVE în AntenaPLAY sâmbătă seară, de la ora 20:00. Cele două echipe din Conferinţa de Est se vor întâlni pentru a doua oară în acest sezon, tot în TD Garden din Boston.

Primul meci al sezonului dintre cele două a avut loc pe 28 noiembrie, atunci când New York Rangers s-a impus cu 6-2 pe terenul celor de la Bruins.

Boston Bruins a revenit meciul trecut pe teren propriu, pentru prima oară în 2026, după o serie de cinci meciuri în deplasare. Boston a câştigat meciul cu Calgary Flames cu 4-1. De partea cealaltă, New York Rangers, care a început anul cu o victorie în Winter Classic, în faţa campioanei Florida Panthers (5-1), a pierdut următoarele două meciuri de pe teren propriu, cu Utah Mammoth şi Buffalo Sabres.

În meciul din luna noiembrie, New York Rangers a controlat în cea mai mare parte partida, având 4-0 după primele 4-0 de minute. Panarin, Soucy şi dubla lui Zibanejad i-au adus atunci în avantaj pe NYR. În repriza a treia, Boston a încerat o revenire spectaculoasă, după golurile lui Mittelstadt şi Geekie, dar Lafreniere şi Gavrikov au stabilit scorul final, 6-2.

După 44 de meciuri, Boston Bruins se află doar pe locul 44 în Divizia Atlantic, cu 48 de puncte, în timp ce New York Rangers ocupă locul 7, cu 46 de puncte în Divizia Metropolitană. În ceea ce priveşte locurile de play-off, după ce am trecut de jumătatea sezonului, Boston se află la trei puncte distanţă de primul wildcard, în timp ce New York Rangers este la o distanţă de cinci puncte de primul wildcard din Est.

Duminică dimineaţă, de la ora 05:00, va avea loc meciul dintre Los Angeles Kings şi Edmonton Oilers, partida care a fost cap de afiş în prima rundă a play-off-ului Conferinţei de Vest din ultimele sezoane. Meciul va fi LIVE în AntenaPLAY.

