Moment halucinant în Liga Florilor! Gheorghe Tadici s-a răstit la un polițist intrat pe teren să-l calmeze - Antena Sport

Handbal | Moment halucinant în Liga Florilor! Gheorghe Tadici s-a răstit la un polițist intrat pe teren să-l calmeze

Moment halucinant în Liga Florilor! Gheorghe Tadici s-a răstit la un polițist intrat pe teren să-l calmeze

Andrei Nicolae Publicat: 10 ianuarie 2026, 21:48

Gheorghe Tadici, dialog aprins cu un polițist / Captură Pro Arena

Gheorghe Tadici este un antrenor cunoscut pentru comportamentul său extrem de coleric, iar cel care o pregătește pe HC Zalău a demonstrat din nou acest lucru. La partida echipei sale contra lui SCM Craiova, fostul selecționer al naționalei feminine a României a răbufnit la adresa arbitrilor, iar Poliția a fost nevoită să intervină pentru a preveni orice escaladare a conflictului.

Duelul din Liga Florilor, primul eșalon al handbalului feminin din România, a oferit un moment rarisim în acest sport. Poliția și-a făcut apariția pe teren, omul vizat fiind Gheorghe Tadici.

Gheorghe Tadici, dialog încins cu un polițist

Evenimentul s-a produs după fluierul final al partidei la capătul căreia HC Zalău a scos un punct la ultima fază cu SCM Craiova. Pivotul Mouna Jlezi a marcat și și-a ajutat echipa să obțină un egal.

Deși echipa sa a obținut un punct, Tadici a avut ceva de împărțit cu arbitrii întâlnirii, Ionuț Tudor Ifrim și Alexandru Ovidiu Ilisei. Antrenorul de 73 de ani s-a îndreptat spre cei care au oficiat meciul și a început să îi certe, moment în care un polițist local a intrat pe parchet pentru a liniști spiritele.

Într-un mod halucinant, Tadici s-a răstit inclusiv la polițist. După ce și-a încheiat tirada și s-a calmat, antrenorul de la Zalău a dat mâna cu arbitrii.

În acest moment, echipa lui Tadici se luptă pentru evitarea retrogradării, fiind pe locul 11 din 12, cu doar trei puncte după 11 etape. În acest sezon, nicio formație nu va retrograda însă direct.

