Moment halucinant în Liga Florilor! Gheorghe Tadici s-a răstit la un polițist intrat pe teren să-l calmeze - Antena Sport

Gheorghe Tadici este un antrenor cunoscut pentru comportamentul său extrem de coleric, iar cel care o pregătește pe HC Zalău a demonstrat din nou acest lucru. La partida echipei sale contra lui SCM Craiova, fostul selecționer al naționalei feminine a României a răbufnit la adresa arbitrilor, iar Poliția a fost nevoită să intervină pentru a preveni orice escaladare a conflictului.

Duelul din Liga Florilor, primul eșalon al handbalului feminin din România, a oferit un moment rarisim în acest sport. Poliția și-a făcut apariția pe teren, omul vizat fiind Gheorghe Tadici.

Gheorghe Tadici, dialog încins cu un polițist

Evenimentul s-a produs după fluierul final al partidei la capătul căreia HC Zalău a scos un punct la ultima fază cu SCM Craiova. Pivotul Mouna Jlezi a marcat și și-a ajutat echipa să obțină un egal.

Deși echipa sa a obținut un punct, Tadici a avut ceva de împărțit cu arbitrii întâlnirii, Ionuț Tudor Ifrim și Alexandru Ovidiu Ilisei. Antrenorul de 73 de ani s-a îndreptat spre cei care au oficiat meciul și a început să îi certe, moment în care un polițist local a intrat pe parchet pentru a liniști spiritele.

Într-un mod halucinant, Tadici s-a răstit inclusiv la polițist. După ce și-a încheiat tirada și s-a calmat, antrenorul de la Zalău a dat mâna cu arbitrii.