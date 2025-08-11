Jurnal AntenaSport | Dan Şucu a ieşit la atac şi i-a cerut demisia lui Gino Iorgulescu - Antena Sport

Dan Şucu, o nouă replică dură pentru Gino Iorgulescu: “Ce legătura are una cu cealaltă?”

Gigi Becali a anunţat strategia FCSB-ului la returul decisiv cu Drita: “Pentru ce să nu jucăm aşa?”

OFICIAL | Un jucător al lui CFR Cluj a părăsit echipa lui Dan Petrescu şi merge la o altă formaţie din România

Premieră mondială în fotbal! Cererea Barcelonei, aprobată de Federaţie înainte de startul sezonului

Presa belgiană, la picioarele lui Mircea Rednic, după startul sezonului: “E un adevărat atu pentru echipă”

Radu Drăguşin, mesaj de luptă pentru colegii săi de la naţională: “Sunt convins că vom merge la Mondial”