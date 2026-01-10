Marius Șumudică, eșec la debutul pe banca celor de la Al-Okhdood. Echipa românului nu a șutat pe poartă - Antena Sport

Închide meniul
Fotbal extern

Marius Șumudică, eșec la debutul pe banca celor de la Al-Okhdood. Echipa românului nu a șutat pe poartă

Daniel Işvanca Publicat: 10 ianuarie 2026, 21:32

Marius Șumudică, eșec la debutul pe banca celor de la Al-Okhdood. Echipa românului nu a șutat pe poartă

Marius Șumudică / Profimedia

Plătit pentru a salva echipa de la retrogradare, Marius Șumudică a debutat sâmbătă pe banca celor de la Al-Okhdood. Formația pregătită de tehnicianul român a pierdut pe teren propriu, în fața celor de la Al-Ahli SC.

Ce a fost și mai îngrijorător pentru antrenorul proaspăt instalat pe banca saudiților este faptul că echipa sa nu a expediat nici măcar un șut pe spațiul porții.

Al-Okhdood, înfrângere la debutul lui Marius Șumudică

La debutul lui Marius Șumudică pe banca celor de la Al-Okhdood, echipa tehnicianului român a suferit al zelecea eșec din actuala ediție de campionat, scor 0-1 cu Al-Ahli SC.

Unicul gol al disputei a fost marcat de Ivan Toney (min. 58), reușind să fructifice excelent pasa primită de la Ziyad Al Johani. Oaspeții au avut și un gol anulat în minutul 47.

După acest rezultat, echipa lui Marius Șumudică rămâne penultima în clasament, cu doar cinci puncte adunate în 13 etape de campionat. În următoarea rundă, acesta va da piept cu Al Kholood.

