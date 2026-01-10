Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dennis Man, pasă de gol și bară într-o repriză pentru PSV! Scorul ireal pe care tabela l-a arătat la pauză - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Dennis Man, pasă de gol și bară într-o repriză pentru PSV! Scorul ireal pe care tabela l-a arătat la pauză

Dennis Man, pasă de gol și bară într-o repriză pentru PSV! Scorul ireal pe care tabela l-a arătat la pauză

Daniel Işvanca Publicat: 10 ianuarie 2026, 21:51

Comentarii
Dennis Man, pasă de gol și bară într-o repriză pentru PSV! Scorul ireal pe care tabela l-a arătat la pauză

Dennis Man / Profimedia

Dennis Man a revenit în echipa de start a celor de la PSV Eindhoven, românul fiind titularizat de antrenorul Peter Bosz în disputa dintre campioana Olandei și Excelsior, din runda cu numărul 18 a Eredivisie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalistul cotat la 13 milioane de euro a avut o prestație excelentă în prima repriză, el contribuind decisiv la golul prin care echipa sa a deblocat partida.

Dennis Man, aproape de un gol superb în PSV – Excelsior

Dennis Man i-a răsplătit încrederea lui Peter Bosz și a fost aproape de a deschide scorul cu un super-gol după doar cinci minute, însă execuția internaționalului român a izbit bara.

La distanță de doar trei minute, Man și-a driblat excelent un adversar și l-a servit ideal pe Wanner, care a punctat pentru 1-0. Până la pauză, echipa românului a mai înscris de trei ori.

Ricardo Pepi (min. 23), Yarek Gasiorowski (min. 33) și Ryan Flamingo (min. 39) au dus scorul la 4-0 pentru campioana din Eredivisie, iar rezultatul pauzei a fost stabilit de oaspeți, care au redus din diferență prin Ilias Bronkhorst (min. 45+1).

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Viscol și ger extrem în vestul României: Localități izolate, pene de curent și temperaturi de -19 °C
Observator
Viscol și ger extrem în vestul României: Localități izolate, pene de curent și temperaturi de -19 °C
El e jucătorul de care FCSB avea nevoie. MM Stoica e convins că trupa lui Gigi Becali a dat lovitura pe piața transferurilor
Fanatik.ro
El e jucătorul de care FCSB avea nevoie. MM Stoica e convins că trupa lui Gigi Becali a dat lovitura pe piața transferurilor
21:48
Moment halucinant în Liga Florilor! Gheorghe Tadici s-a răstit la un polițist intrat pe teren să-l calmeze
21:45
LIVE VIDEONew York Rangers – Boston Bruins 2-6. Duel tare în TD Garden
21:33
Salariu de 5 milioane de euro din Germania pentru Radu Drăgușin. Decizia luată de român
21:32
Marius Șumudică, eșec la debutul pe banca celor de la Al-Okhdood. Echipa românului nu a șutat pe poartă
21:26
VideoJurnal Antena Sport | Ana Bogdan, dulce revenire
21:24
VideoJurnal Antena Sport | Torje, Dănciulescu și Rică Răducanu au înfruntat un campion mondial la skandenberg
Vezi toate știrile
1 Nicolae Stanciu, mesaj în miez de noapte după ce a ratat un penalty în minutul 90+9 în AC Milan – Genoa 2 Motivul pentru care Dinamo a renunţat la transferul atacantului român care marchează “la foc automat”! 3 Fost fotbalist de la FCSB, relaţie cu Elena Ionescu. E diferenţă de 13 ani între ei 4 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Man. City, mutare de 75 milioane de euro 5 Încă un transfer din România în Turcia. A fost prezentat oficial 6 Transfer la Dinamo. Românul de la AC Milan semnează cu “câinii”
Citește și
Cele mai citite
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”