Dennis Man, pasă de gol și bară într-o repriză pentru PSV! Scorul ireal pe care tabela l-a arătat la pauză - Antena Sport

Dennis Man a revenit în echipa de start a celor de la PSV Eindhoven, românul fiind titularizat de antrenorul Peter Bosz în disputa dintre campioana Olandei și Excelsior, din runda cu numărul 18 a Eredivisie.

Fotbalistul cotat la 13 milioane de euro a avut o prestație excelentă în prima repriză, el contribuind decisiv la golul prin care echipa sa a deblocat partida.

Dennis Man, aproape de un gol superb în PSV – Excelsior

Dennis Man i-a răsplătit încrederea lui Peter Bosz și a fost aproape de a deschide scorul cu un super-gol după doar cinci minute, însă execuția internaționalului român a izbit bara.

La distanță de doar trei minute, Man și-a driblat excelent un adversar și l-a servit ideal pe Wanner, care a punctat pentru 1-0. Până la pauză, echipa românului a mai înscris de trei ori.

Ricardo Pepi (min. 23), Yarek Gasiorowski (min. 33) și Ryan Flamingo (min. 39) au dus scorul la 4-0 pentru campioana din Eredivisie, iar rezultatul pauzei a fost stabilit de oaspeți, care au redus din diferență prin Ilias Bronkhorst (min. 45+1).