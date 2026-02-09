Jurnal AntenaSport | Mircea Lucescu a fost externat - Antena Sport

Video N-au mai așteptat până la final! Momentul inedit petrecut la meciul lui Al Hilal din Liga Campionilor Asiei

LIVE TEXT Dinamo – Universitatea Craiova 0-0. Derby pentru primul loc în Liga 1

VIDEO Shabab Al-Ahli – Al Hilal 0-0. Pas greșit pentru liderul regiunii de vest din Liga Campionilor Asiei

Gigi Becali s-a răzgândit şi îi prelungeşte contractul jucătorului! Anunţul lui Mihai Stoica: “Sută la sută”

Jucătorul crescut e FCSB care a semnat cu Steaua! Anunţul e oficial

Foto McLaren și-a prezentat monopostul pentru sezonul 2026. Ce au spus Lando Norris și Oscar Piastri

“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie

“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi

FCSB a bătut palma pentru transferul jucătorului în afară! Va încasa dublu față de cât a costat

Andrei Cordea s-a dus la Dan Nistor, chiar în timpul interviului dat după scandalul uriaş. Ce s-a întâmplat

Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB: „Ne-am înțeles. Să nu audă Șucu”

Ce a scris arbitrul Vidican despre Bergodi şi Cordea în raportul de meci, după scandalul uriaş de la CFR – U Cluj