Jurnal AntenaSport | Mircea Lucescu a fost externat - Antena Sport

Selecţionerul Mircea Lucescu a fost externat azi din spital, dar va zbura în Belgia pentru încă un control. Are 10 zile să anunţe Federaţia dacă o să continue sau nu!
