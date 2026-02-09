Jurnal AntenaSport | Mircea Lucescu a fost externat - Antena Sport

Închide meniul
Jurnal AntenaSport | Mircea Lucescu a fost externat

Selecţionerul Mircea Lucescu a fost externat azi din spital, dar va zbura în Belgia pentru încă un control. Are 10 zile să anunţe Federaţia dacă o să continue sau nu!

FotoMcLaren și-a prezentat monopostul pentru sezonul 2026. Ce au spus Lando Norris și Oscar Piastri
Jucătorul crescut e FCSB care a semnat cu Steaua! Anunţul e oficial
Gigi Becali s-a răzgândit şi îi prelungeşte contractul jucătorului! Anunţul lui Mihai Stoica: “Sută la sută”
VIDEOShabab Al-Ahli – Al Hilal 0-0. Pas greșit pentru liderul regiunii de vest din Liga Campionilor Asiei
LIVE TEXTDinamo – Universitatea Craiova 0-0. Derby pentru primul loc în Liga 1
VideoN-au mai așteptat până la final! Momentul inedit petrecut la meciul lui Al Hilal din Liga Campionilor Asiei
1 “Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie 2 “Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi 3 FCSB a bătut palma pentru transferul jucătorului în afară! Va încasa dublu față de cât a costat 4 Andrei Cordea s-a dus la Dan Nistor, chiar în timpul interviului dat după scandalul uriaş. Ce s-a întâmplat 5 Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB: „Ne-am înțeles. Să nu audă Șucu” 6 Ce a scris arbitrul Vidican despre Bergodi şi Cordea în raportul de meci, după scandalul uriaş de la CFR – U Cluj