Reacția lui Mbappe după ce Didier Deschamps a anunțat lotul pentru World Cup 2026

Didier Deschamps a anunțat joi seară prin intermediul unei conferințe de presă lotul final cu care naționala Franței se va deplasa la Mondialul american, transmis în Universul Antena.

Fotbaliști precum Eduardo Camavinga sau Antoine Griezmann au ratat convocarea. Imediat după anunțul selecționerului, Mbappe a reacționat.

Kylian Mbappe: „Vom încerca să vă facem mândri”

Kylian Mbappe nu putea lipsi din lotul final al lui Didier Deschamps pentru Campionatul Mondial din această vară. Chiar dacă nu a cucerit niciun trofeu cu Real Madrid, starul din Hexagon a marcat la foc automat pentru „los blancos”.

Imediat ce selecționerul a anunțat oficial lotul cu care „Les bleus” se vor deplasa la turneul din SUA, Mbappe a reacționat și a publicat un mesaj pe rețelele sociale.

„Cupa Mondială, partea a 3-a. Sunt incredibil de mândru că pot să-mi reprezint țara încă o dată în cea mai mare competiție dintre toate. Vom încerca să vă facem mândri”, a scris starul din Hexagon.