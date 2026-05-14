Didier Deschamps a anunțat lotul naționalei Franței pentru Cupa Mondială! Fotbalistul lui Real Madrid, exclus

Didier Deschamps a anunțat lotul complet de jucători pe care se va baza la Campionatul Mondial din această vară, competiție transmisă integral în Universul Antena.
Marele absent de pe lista selecționerului este nimeni altul decât Eduardo Camavinga, fotbalistul celor de la Real Madrid, evaluat de Transfermarkt la 50 de milioane de euro.
Eduardo Camavinga nu a prins lotul Franței pentru World Cup 2026
Franța este una dintre marile favorite la câștigarea Campionatului Mondial din această vară. Didier Deschamps dispune de adevărate talente, iar selecționerul a anunțat lotul oficial cu care va ataca în America.
Marele absent de pe lista tehnicianului francez este Eduardo Camavinga, fotbalistul care evoluează la Real Madrid. Evoluțiile modeste l-au exclus de la turneul final.
Franța este repartizată în Grupa I, alături de Norvegia, Senegal și Irak.
Lotul Franței pentru World Cup 2026
- Portari: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (RC Lens), Brice Samba (Stade Rennais).
- Fundași: Lucas Digne (Everton), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (FC Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munchen).
- Mijlocași: N’Golo Kante (Fenerbahce), Manu Kone (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG).
- Atacanți: Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern München), Marcus Thuram (Inter Milano).
🚨🇫🇷 Eduardo Camavinga has been left OUT of France World Cup squad. ❌ pic.twitter.com/zYjwO5U8wt
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 14, 2026
